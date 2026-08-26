Ste-Lucie- Pierre reste prudent après la décision d’un juge américain annulant la suspension de son visa.

Le Premier ministre Philip J. Pierre appelle à la prudence suite à la décision d’un juge fédéral américain d’invalider une politique de l’administration Trump suspendant la délivrance de visas d’immigrant aux demandeurs de 75 pays, dont Sainte-Lucie.

S’adressant aux journalistes lundi, Pierre a déclaré que les Saint-Luciens devraient attendre de voir si la décision résisterait à un éventuel appel devant la Cour suprême des États-Unis.

« À la Cour suprême, il y a des juges pro-Trump, donc nous ne pouvons pas encore nous réjouir de cette décision », a déclaré Pierre.

Ces commentaires font suite à la décision de la juge de district américaine Jeannette Vargas, du district sud de New York, selon laquelle cette politique outrepassait les pouvoirs statutaires du secrétaire d’État américain Marco Rubio.

Vargas a qualifié cette politique de « manifestement illégale », estimant qu’elle était contraire à la loi fédérale sur l’immigration.

Cette politique, mise en place en janvier, a suspendu la délivrance de visas d’immigrant aux ressortissants de 75 pays d’Amérique latine, d’Afrique, d’Asie, du Moyen-Orient et des Caraïbes. Sainte-Lucie figurait parmi les pays concernés.

Le département d’État américain avait justifié la suspension en faisant valoir que les demandeurs originaires des pays désignés étaient considérés comme présentant un risque élevé de devenir une « charge publique », c’est-à-dire qu’ils étaient susceptibles de dépendre de l’aide gouvernementale aux États-Unis.

Cependant, Vargas a statué que le droit américain de l’immigration exige une évaluation au cas par cas pour déterminer si un immigrant est susceptible de devenir une charge pour la société.

Cette évaluation peut prendre en compte des facteurs tels que la situation financière, l’âge, la santé, les compétences et la situation familiale du candidat.

La plainte a été déposée par des organisations de défense des droits des immigrants, des demandeurs de visas d’immigrant et des citoyens américains parrainant des membres de leur famille originaires des pays concernés.

Cette décision lève la suspension des visas pour les ressortissants de 75 pays, mais n’octroie pas automatiquement de visas aux demandeurs concernés. Les demandes individuelles peuvent toujours être examinées au regard d’autres dispositions du droit américain de l’immigration.