Pourquoi les Américains continuent à choisir la Caraïbe ?

St Lucia Times

ParKeryn Nelson

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24 août 2026Partager

Les Caraïbes continuent de susciter un intérêt soutenu chez les voyageurs américains, les conseillers en voyages soulignant que la proximité, la familiarité, la diversité des expériences et la facilité d’accès à la région sont des facteurs clés qui stimulent la demande.

L’American Society of Travel Advisors (ASTA) a organisé l’un de ses événements phares, le Caribbean Showcase, à Saint-Kitts-et-Nevis, réunissant des conseillers en voyages de tous les États-Unis.

Le PDG d’ASTA, Zane Kirby, a donné son point de vue sur ces tendances, déclarant au St Lucia Times : « …en premier lieu, c’est la proximité, en deuxième lieu, la familiarité, en troisième lieu, l’utilisation de l’anglais et en quatrième lieu, probablement la monnaie. »

Zane Kirby, PDG d’ASTA, lors de la conférence ASTA Caribbean Showcase 2026. (Crédit photo : Keryn Nelson / St Lucia Times)

Kirby a déclaré que les paysages caribéens sont au cœur de l’attrait de la région. « Vous savez, ces eaux d’un bleu azur, ces ciels magnifiques et toutes les activités diverses que l’on peut pratiquer aux Caraïbes… oui, cela reste assurément une destination de rêve pour beaucoup. »

Cet intérêt constant pour les Caraïbes s’inscrit dans un contexte d’augmentation plus générale des voyages internationaux parmi les Américains.

Dans un article récent, le Wall Street Journal a mis en lumière ce qu’il a décrit comme l’essor du voyageur américain « inarrêtable », soulignant le nombre croissant de citoyens américains voyageant à l’étranger. L’article a établi un lien entre cette tendance et la richesse des baby-boomers ainsi que l’ambition démesurée des millennials, notant que les Américains de la génération du baby-boom détiennent une fortune de plus de 110 000 milliards de dollars. Il a également indiqué que moins de 5 % des Américains possédaient un passeport en 1990, contre plus de 50 % aujourd’hui.

Si l’Europe reste une destination majeure pour les voyageurs américains, les conseillers en voyages présents au salon ASTA ont indiqué que la croissance du tourisme international avait également créé des opportunités pour les destinations caribéennes.

Blair Hutchinson, propriétaire de B Anise Events, une agence basée en Caroline du Nord, a déclaré avoir constaté une augmentation des voyages, les Caraïbes bénéficiant en partie de leur proximité avec les États-Unis.

Blair Hutchinson, propriétaire de B Anise Events. (Crédit photo : Keryn Nelson / St Lucia Times)

« Le tourisme en général est en hausse… Les îles sont proches de chez nous, en Caroline du Nord, par exemple ; c’est l’une des principales raisons pour lesquelles les Caraïbes sont une destination prisée », a déclaré Hutchinson. « Je travaille également dans le secteur des mariages à destination, et les Caraïbes représentent donc un lieu de choix pour ce type d’événements. »

Selon Hutchinson, les destinations plus proches des États-Unis ont tendance à être particulièrement populaires auprès des nouveaux voyageurs, tandis que les îles plus éloignées, comme la Barbade et Sainte-Lucie, attirent souvent des voyageurs plus expérimentés.

« La Barbade est un peu plus au sud dans les Caraïbes… Lorsqu’un voyageur expérimenté souhaite sortir des sentiers battus des îles caribéennes classiques dont tout le monde entend parler, il commence à envisager la Barbade ou une autre destination. »

La diversité des expériences offertes dans toute la région contribue également à déterminer les destinations que les conseillers recommandent à leurs clients.

Hutchinson a déclaré que Sainte-Lucie figure parmi les destinations qu’elle recommande fréquemment, citant les excursions, les habitants, la gastronomie et les paysages de l’île.

« Sainte-Lucie est une île magnifique. Personnellement, je l’adore. C’est ma préférée et j’y envoie souvent des voyageurs. J’aime tout ce que cette île a à offrir, des excursions aux habitants en passant par la gastronomie et les paysages. C’est une île splendide, avec une multitude d’activités et de sites à découvrir. »

Mais à mesure que les voyages internationaux se développent, les conseillers affirment que les voyageurs deviennent également plus exigeants quant aux expériences qu’ils recherchent une fois sur place.

Selon Hutchinson, on observe un intérêt croissant pour des expériences plus étroitement liées à la vie et à la culture locales, plutôt que de simplement visiter les attractions touristiques traditionnelles d’une destination.

Ce changement a également été mis en évidence lors d’une table ronde organisée par l’ASTA le 23 août.

Au cours de la discussion, Natalie John, PDG de Dreamy Weddings, a déclaré que les voyageurs recherchent de plus en plus des expériences plus intimes et adaptées à leurs intérêts individuels.

Natalie John, PDG de Dreamy Weddings, a participé à une table ronde lors de la conférence Caribbean Showcase de l’ASTA. (Crédit photo : Keryn Nelson / St Lucia Times)

« Ce que nous avons constaté, c’est qu’ils recherchent l’intimité, un certain niveau de personnalisation. »

Davina Baptiste, propriétaire de Kitts Teas, représentante de Christophe Harbour Development et spécialiste du tourisme de bien-être, a déclaré que le désir d’échapper à un mode de vie trépidant et stressant influence également le type d’expériences recherchées par les voyageurs.

Davina Baptiste, propriétaire de Kitts Teas (au centre), Greg Philips, PDG de Nevis Sun Tours (à droite), et Natalie John, PDG de Dreamy Weddings (à gauche). (Crédit photo : Keryn Nelson / St Lucia Times)

« Quand je pense à aller au-delà des services de spa… je pense à un éventuel partenariat avec des artisans locaux qui proposent des expériences culturelles vraiment intéressantes et uniques, y compris [par exemple] des expériences de plongée et même des cours de cuisine. »

Pour les destinations caribéennes, cette tendance offre une opportunité accrue d’aller au-delà du soleil, de la mer et du sable et de mettre en valeur les expériences, les habitants et la culture qui distinguent chaque île.

Et comme les voyageurs s’intéressent de plus en plus à des destinations autres que celles qu’ils ont déjà visitées, les conseillers affirment que la région dispose encore d’un potentiel considérable pour attirer aussi bien les visiteurs habituels que les nouveaux.

Anna Luquingan, conseillère en voyages de luxe chez Peekture, a fait remarquer que la visite d’une ou deux îles des Caraïbes ne signifie pas nécessairement qu’un voyageur a épuisé tout ce que la région a à offrir.

« Je dis toujours : vous avez peut-être visité une ou deux îles, vous avez peut-être fait une croisière, mais non, vous n’avez pas fini votre découverte des Caraïbes, vous n’avez pas tout vu. »

Kirby estime lui aussi que la région possède un potentiel de croissance important, notamment si les destinations continuent de développer les infrastructures et la connectivité nécessaires pour répondre à la demande croissante.

« Je pense qu’il y a encore un énorme potentiel de croissance aux États-Unis », a-t-il déclaré, citant les croisières et la connectivité aérienne comme des moteurs importants.

Il a exhorté les destinations à continuer d’investir dans les infrastructures, soulignant que les contraintes de capacité peuvent parfois être le principal facteur limitant la croissance future.

Comme l’ont souligné les participants à la conférence de dimanche et comme le reflètent les tendances touristiques plus générales, la croissance continue du tourisme régional pourrait dépendre de la capacité des destinations à disposer à la fois des infrastructures et des expériences culturelles pertinentes qui peuvent transformer l’intérêt croissant en une fréquentation soutenue.

ParKeryn Nelson