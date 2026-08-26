Snack Élizé, 57 ans d’une histoire profondément martiniquaise

Née en 1969 à Fort-de-France, Snack Élizé fait partie de ces entreprises qui ont grandi avec la Martinique. Présente bien avant l’arrivée de McDonald’s, KFC ou Burger King, l’enseigne a traversé les décennies, créé des emplois, travaillé avec des fournisseurs locaux et construit une marque connue de plusieurs générations de Martiniquais. Alors que des signalements sanitaires récents ont suscité de nombreuses réactions, il est aussi utile de replacer l’entreprise dans son histoire, son rôle économique et son ancrage dans le territoire.

Il faut commencer par les faits.

Depuis plusieurs jours, des clients affirment avoir souffert de vomissements, diarrhées ou douleurs abdominales après avoir consommé dans différents restaurants Snack Élizé. Ces témoignages doivent être pris au sérieux et les contrôles menés jusqu’au bout.

Mais il faut aussi éviter d’aller plus vite que les faits eux-mêmes.

À ce stade, les investigations sanitaires doivent permettre de déterminer s’il existe un lien établi entre les troubles signalés et les établissements concernés. Une suspicion appelle des vérifications, des analyses et, si nécessaire, des mesures correctives. Elle ne peut toutefois pas, à elle seule, résumer l’histoire et la réalité d’une entreprise martiniquaise présente sur le territoire depuis 57 ans.

Autrement dit, enquêter, oui. Condamner avant les résultats, non.

Sur les réseaux sociaux, la suspicion devient vite une sentence

C’est pourtant ce qui est inquiétant dans l’emballement actuel.

En quelques heures, des témoignages individuels peuvent devenir une certitude collective. Puis viennent les plaisanteries, les montages, les jeux de mots, les appels à ne plus fréquenter l’enseigne et parfois la volonté manifeste de ridiculiser l’entreprise.

Nous avons parfaitement le droit d’être exigeants avec Snack Élizé. Nous avons le droit de critiquer la qualité d’un produit, l’attente dans un restaurant, l’accueil, un prix ou une erreur de commande. Et lorsqu’un problème sanitaire est suspecté, nous avons même le devoir de le signaler.

Mais avons-nous besoin, pour autant, de transformer chaque difficulté rencontrée par une entreprise martiniquaise en entreprise de démolition ?

D’autant qu’un élément mérite d’être connu. Les données sanitaires publiques reprises du dispositif Alim’Confiance indiquent que le restaurant Snack Élizé de Cluny a été contrôlé le 20 août 2026 et classé « Très satisfaisant ». Il avait obtenu le même classement en avril 2025 et en juillet 2024. Cela ne permet évidemment pas de tirer une conclusion sur les autres établissements ni sur les plaintes en cours. Mais cela interdit au moins de présenter l’ensemble de l’enseigne comme si sa défaillance sanitaire était déjà établie.

Avant McDonald’s, KFC et Burger King, il y avait déjà Élizé

Il faut aussi se souvenir de ce qu’est Snack Élizé.

L’histoire commence en avril 1969, au rez-de-chaussée du cinéma Olympia, face à la Savane à Fort-de-France.

À l’origine de l’aventure, Denise Élizé-Matillon. L’idée est simple mais, pour l’époque, particulièrement novatrice, proposer une restauration rapide adaptée aux habitudes et aux goûts martiniquais. Le premier établissement s’appelle alors Snack Élizé-Matillon.

Le burger existe déjà, mais Élizé lui donne une identité locale. Les sauces sont relevées, arrivent les grillades, les brochettes, les jus locaux, puis toute une gamme qui donnera naissance à des produits devenus familiers de plusieurs générations de Martiniquais.

Et surtout, Élizé le fait bien avant l’arrivée des géants internationaux.

McDonald’s s’installe en Martinique en 1991. KFC arrive en 2005, Quick en 2010, tandis que Burger King fait son retour durable en 2014. Snack Élizé avait alors respectivement 22, 36, 41 et 45 années d’existence.

Voilà une réalité économique que nous oublions parfois trop facilement.

Une entreprise martiniquaise a réussi à survivre pendant plus d’un demi-siècle sur un marché où elle affronte McDonald’s, Kentucky Fried Chicken, Burger King, Quick et d’autres enseignes disposant de marques mondiales, de centrales d’achat gigantesques, de budgets marketing considérables et de recettes éprouvées sur des centaines ou des milliers de restaurants.

Élizé est toujours là.

En 2024, l’enseigne comptait encore onze restaurants en Martinique.

Ce n’est pas rien.

Une entreprise qui a aussi construit autour d’elle

Snack Élizé ne se limite d’ailleurs pas à vendre des hamburgers.

Au fil des années, l’entreprise a développé une organisation locale comprenant notamment une cuisine centrale et des activités de production agroalimentaire. SIMBI, installée à Ducos, prépare des produits à partir de produits frais provenant notamment de producteurs locaux, ensuite distribués dans les restaurants et dans la grande distribution martiniquaise.

L’enseigne a travaillé avec des fournisseurs et artisans martiniquais, notamment pour ses pains, ses fruits, ses piments, certaines préparations et, plus récemment, ses glaces et desserts.

Il y a aussi les femmes et les hommes.

En 2019, pour le cinquantième anniversaire de l’entreprise, 42 salariés avaient été distingués pour leur ancienneté. Certains totalisaient dix ans de présence, d’autres vingt ans et six salariés avaient atteint trente années dans l’entreprise.

Trente ans dans la même entreprise.

Cela dit quelque chose que ne raconte pas une publication Facebook écrite en quelques secondes.

Lorsque le restaurant historique de l’Olympia a dû fermer en 2021, après cinquante-deux années d’activité et une chute de plus de 40 % de son chiffre d’affaires durant la crise sanitaire, certaines salariées qui y travaillaient depuis des décennies ont été repositionnées dans d’autres établissements de l’enseigne.

Ce sont aussi ces réalités que l’on touche lorsqu’on attaque une entreprise.

Exiger de nos entreprises, oui. Les détruire, non.

Il ne s’agit surtout pas de dire qu’une entreprise martiniquaise devrait bénéficier d’une indulgence particulière parce qu’elle est martiniquaise.

Ce serait absurde.

Snack Élizé doit respecter exactement les mêmes règles sanitaires que McDonald’s, KFC, Burger King ou n’importe quel restaurant indépendant. Si les contrôles en cours mettent en évidence un problème, il faudra le dire, l’expliquer et demander les corrections nécessaires.

L’entreprise elle-même affirme depuis plusieurs années disposer d’un dispositif interne de contrôle qualité comprenant une grille d’environ 200 critères et une cinquantaine de visites ou audits par an. Là encore, si un problème s’est produit malgré ces procédures, il faudra comprendre pourquoi.

Mais la réciproque doit également être vraie.

Tant qu’une responsabilité n’est pas établie, pourquoi condamner ?

Pourquoi transformer une alerte sanitaire légitime en procès public ?

Pourquoi cette facilité, si fréquente chez nous, à expliquer qu’il faut produire martiniquais, acheter martiniquais, créer des entreprises martiniquaises et développer l’emploi local, puis à se précipiter pour tenter de nuire à ces entreprises dès qu’elle traverse une difficulté ?

Nous ne pouvons pas vouloir davantage d’entrepreneurs et applaudir lorsqu’ils tombent

Créer une entreprise en Martinique est difficile.

La faire grandir est encore plus difficile.

La transmettre à plusieurs générations, investir, employer, affronter les crises économiques, le Covid, la hausse des matières premières, les contraintes d’un petit marché insulaire et, parallèlement, résister pendant des décennies aux plus grandes enseignes mondiales relève presque de l’exception.

Snack Élizé l’a fait pendant cinquante-sept ans.

Cela ne lui donne aucun droit à l’erreur sanitaire.

Mais cela lui donne au moins droit à autre chose qu’à une exécution sommaire sur les réseaux sociaux.

Si des clients ont été malades, ils ont raison de témoigner et de demander que la lumière soit faite. Si une faute est établie, elle devra être assumée. Si des procédures doivent être améliorées, elles devront l’être.

Mais attendons les résultats.

Et surtout, arrêtons de confondre vigilance et destruction.

Nous avons besoin d’entreprises martiniquaises fortes. Nous avons besoin de jeunes qui regardent une entreprise née ici en 1969 et se disent qu’il est possible, depuis la Martinique, de créer une marque, de la développer, de traverser plusieurs générations et de tenir tête à McDonald’s, KFC ou Burger King.

Snack Élizé est aussi cette histoire-là.

Une entreprise locale ne doit pas être protégée de la critique.

Elle doit simplement bénéficier de ce que nous accordons normalement à tout le monde, les faits avant le verdict.

Il faut que l’on cesse en Martinique de dénigrer ainsi ceux qui font !!!

Philippe Pied