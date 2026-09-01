Premier groupe de ressortissants de pays tiers attendu à Sainte-Lucie cette semaine

Le premier groupe sera composé de six personnes : cinq hommes et une femme. Le ministre des Affaires étrangères, Alva Baptiste, a confirmé que du personnel américain les accompagnera, tout en répondant aux questions des journalistes sur le fonctionnement du programme et sur ce qui attend ces personnes à leur arrivée.

Cet accord est en discussion depuis l’année dernière. Baptiste a indiqué que les négociations portaient sur ce que Sainte-Lucie pouvait raisonnablement gérer, compte tenu de sa taille et de ses ressources.

« Il y a eu une longue période de concertation durant laquelle nous avons discuté avec les États-Unis de ce que nous pouvions et ne pouvions pas nous permettre de faire », a-t-il déclaré. « Et dans un esprit de partenariat, nous sommes finalement parvenus à un accord sur ce que le gouvernement, en toute connaissance de cause, estimait pouvoir gérer. »

Pour l’instant, le transfert sera limité à 10 personnes tous les trois mois. Cette limite reste en vigueur même si les personnes transférées font partie d’une même famille.

« Le seuil est de 10. Que ce soit pour une famille de 10 personnes ou, vous savez, deux familles de cinq, mais 10 par trimestre », a déclaré Baptiste.

Le programme devrait durer jusqu’à deux ans et servira en réalité de période d’essai, donnant au gouvernement le temps d’évaluer comment le dispositif fonctionne en pratique.

Cependant, l’arrivée du premier groupe a soulevé des questions quant à ce qui se passera après leur arrivée, notamment où ils logeront, quel sera leur statut d’immigration et s’ils envisagent de s’installer à terme à Sainte-Lucie.

Baptiste a notamment exclu la détention simplement parce que les personnes concernées ont été transférées dans le cadre du programme.

« Non, nous ne pouvons pas les traiter comme des prisonniers. Nous allons les accueillir et les traiter avec respect. Le même respect que nous attendons des ressortissants d’autres pays lorsqu’ils se rendent chez eux. »

Les premiers arrivants devraient collaborer avec l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), tandis qu’un comité composé de représentants des Affaires étrangères, de l’Immigration et d’autres agences compétentes s’occupera des dispositions locales.

On ignore encore ce qui se passera si une personne décide de rester à Sainte-Lucie pendant une période plus longue.

« Si jamais quelqu’un décide de rester, nous devrons entamer une nouvelle discussion sur la manière de relever ce défi particulier », a déclaré Baptiste.

Leur statut légal à leur arrivée est une autre question que le gouvernement s’efforce de résoudre. Baptiste a déclaré qu’une « dérogation spéciale » sera nécessaire et que des changements de politique sont prévus afin de garantir que les participants au programme ne contreviennent pas aux lois de Sainte-Lucie.

« Tout cela est nouveau pour nous. Et nous allons nous y attaquer », a-t-il déclaré. « Et nous n’allons absolument rien cacher à ce sujet. »

Les détails financiers de l’accord restent également en discussion.

Sainte-Lucie a fait part aux États-Unis du soutien financier dont elle a besoin pour ce programme, mais Baptiste a refusé de divulguer le montant recherché.

« Nous avons communiqué aux États-Unis les besoins financiers liés à la mise en œuvre de ce programme. Il est donc prématuré de vous dire que cela ne coûtera rien ou que cela coûtera X, Y ou Z. »

Baptiste a déclaré que le gouvernement avait été transparent avec Washington concernant les difficultés financières de Sainte-Lucie. Il a insisté sur le fait que la participation de son pays ne se ferait pas au détriment des programmes destinés aux Sainte-Luciens.

« C’est presque un projet pilote pour nous », a déclaré le ministre.

Il a ajouté que le gouvernement communiquera davantage d’informations au fur et à mesure qu’il prendra connaissance du fonctionnement de ce dispositif.