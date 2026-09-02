Un professeur de droit cherche à dissiper les mythes du modèle fiscal des îles Caïmans

Oubliez le naufrage du « Dix Voiles », il existe des raisons historiques plus profondes expliquant pourquoi les habitants des îles Caïmans ne paient pas d’impôt sur le revenu. C’est l’hypothèse de Laura Panadès, maître de conférences à la faculté de droit Truman Bodden, dont les recherches constitueront un chapitre d’un ouvrage à paraître sur l’histoire du droit fiscal.

Oubliez le naufrage du « Dix Voiles », il existe des raisons historiques plus profondes expliquant pourquoi les habitants des îles Caïmans ne paient pas d’impôt sur le revenu. C’est l’hypothèse de Laura Panadès, maître de conférences à la faculté de droit Truman Bodden, dont les recherches constitueront un chapitre d’un ouvrage à paraître sur l’histoire du droit fiscal.

La plupart des Caymaniens connaissent les récits entourant le naufrage du Ten Sail en 1794. Selon la légende, le roi George III, surnommé « le roi fou », fut si reconnaissant envers les Caymaniens d’avoir secouru un membre de la famille royale échoué sur le récif au large d’East End qu’il accorda aux îles Caïmans une exemption d’impôt. Cette histoire s’est transmise de génération en génération.

« Ce mythe a déjà été démenti », a déclaré Panadès. « Mais avec cette recherche, je souhaite aller plus loin et découvrir les véritables raisons pour lesquelles les îles Caïmans sont fiscalement neutres. »

Jusqu’à présent, Panadès a identifié trois raisons principales. « Premièrement, leurs tentatives de taxation ont été entravées par une faible capacité administrative. Deuxièmement, les îles Caïmans ont été confrontées à des événements historiques différents de ceux des grandes économies occidentales. Troisièmement, compte tenu de la structure sociale du pays, on s’appuyait davantage sur la famille que sur l’État. »

L’opposition culturelle aux impôts

Les îles Caïmans ont une longue tradition en matière de taxes indirectes, comme la taxe à l’importation toujours en vigueur. « On trouve des traces de taxes sur les importations et les spiritueux dès la fin du XVIIIe siècle », a déclaré M. Panadès.

– Publicité –

Il existait également des formes primitives d’imposition directe. « À la fin du XIXe siècle, on trouve des traces d’une taxe par tête. Chaque homme âgé de 18 à 40 ans devait payer quatre shillings. »

Mais le recouvrement s’avéra difficile, expliqua Panadès. « Sur 162 personnes assujetties en 1885, seules 104 s’acquittèrent. L’année suivante, ce nombre tomba à 81. Ainsi, sur les 162 personnes, seules 81 payèrent, et ce en seulement deux ans. En 1910, le commissaire Hirst affirma que la capitation était inefficace, compte tenu du faible taux de recouvrement. »

La taxe par tête a finalement été abolie en 1985 – alors qu’elle s’élevait à 10 dollars par homme adulte – laissant les îles Caïmans sans imposition directe.

L’incapacité à administrer l’impôt n’était pas la seule raison. Un autre facteur était que les Caymaniens ne ressentaient pas le besoin d’être imposés. « En substance, tout impôt direct est une forme de redistribution », explique Panadès, « et l’attitude des Caymaniens face à la redistribution des ressources était davantage axée sur la famille que sur l’État. La solidarité, l’entraide et la volonté de ne laisser personne souffrir de la faim se manifestaient au niveau familial, et non au niveau de l’État. »

Panadès a noté que le rapport Fyfe, publié en 1887, constatait l’absence de pauvreté absolue et le rôle de la famille dans l’aide aux proches dans le besoin.

Le troisième argument expliquant l’absence d’impôt sur le revenu et d’impôt sur les sociétés aux îles Caïmans est qu’elles ont échappé au fardeau fiscal de la guerre. « En Grande-Bretagne, l’impôt sur le revenu s’est développé pour financer les guerres napoléoniennes », explique Panadès. « Les îles Caïmans n’ont pas été concernées. »

« Les îles Caïmans ont participé aux Première et Seconde Guerres mondiales, mais selon leurs propres conditions, car les guerres ne se déroulaient pas sur leur territoire. Les îles Caïmans pouvaient décider d’envoyer ou non des hommes combattre pour le Royaume-Uni. »

Ces arguments ne se limiteront pas au marché local. À l’échelle internationale, on observe une pression croissante en faveur de l’instauration d’un taux d’imposition minimum mondial sur les sociétés, tandis que l’ONU travaille à une convention fiscale. Mais l’argument principal de Panadès est que le modèle fiscal des îles Caïmans a été façonné par des facteurs antérieurs au système financier moderne. Ces recherches feront l’objet d’un chapitre dans le volume 13 de l’ouvrage « Études sur l’histoire du droit fiscal », à paraître aux éditions Hart en 2027.