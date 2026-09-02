L’abattage des iguanes verts aux îles Caïmans approche les 1,8 million.

Le directeur adjoint du ministère de l’Environnement, Tim Austin, a déclaré mardi 1er septembre à l’émission Daybreak de Compass TV qu’environ 48 000 iguanes avaient été abattus depuis le début de l’année, les autorités espérant que ce chiffre pourrait atteindre 100 000 d’ici la fin de l’année.

« Quand nous avons commencé en 2018, il y avait environ 1,4 ou 1,5 million d’iguanes à l’état sauvage », a déclaré Austin. « Nous en sommes maintenant probablement à moins de 100 000, du moins nous l’espérons. »

Le département a entamé son recensement annuel de la population en août, qui utilise des méthodes d’échantillonnage scientifiques autour de Grand Cayman pour estimer le nombre d’habitants restants.

L’ampleur de cette réduction est particulièrement frappante comparée aux premières années de l’abattage.

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Un rapport de Cayman Compass de 2021 a montré que plus de 1,2 million d’iguanes avaient été tués entre le lancement du programme fin 2018 et janvier 2021, pour un coût d’un peu plus de 7 millions de dollars.

La population estimée était passée d’environ 1,3 million d’habitants en août 2018 à 103 020 un an plus tard, une enquête menée en 2020 estimant qu’il en restait entre 16 000 et 36 000. Cependant, les autorités avaient alors souligné la difficulté d’estimer une population aussi réduite.

Le programme se poursuit car les iguanes verts restent capables de reconstituer rapidement leurs populations.

Cornwall Consulting , qui gère le programme depuis 2018, s’est vu attribuer un nouveau contrat de deux ans d’une valeur de 566 400 dollars à compter du 1er janvier 2026. L’appel d’offres fixait pour objectif de ramener la population de Grand Cayman à environ 50 000 habitants.

Les personnes chargées de l’abattage sont actuellement payées 10 $ pour les animaux pesant plus de cinq livres, 7 $ pour les iguanes de taille intermédiaire et 5 $ pour les nouveau-nés.

Austin a déclaré que les animaux restants deviennent de plus en plus difficiles à attraper.

« Ils sont devenus très rusés et difficiles à suivre », a-t-il déclaré, expliquant que beaucoup se sont réfugiés dans des zones de brousse moins accessibles et sur des propriétés privées, notamment dans les districts de l’est.

Selon Austin, le mois de septembre marque également le début d’une période particulièrement importante, avec l’émergence d’un nombre croissant de bébés iguanes. Les iguanes verts peuvent pondre entre 30 et 80 œufs par couvée.

L’iguane vert n’est pas originaire des îles Caïmans. Les premières observations à l’état sauvage ont été recensées au début des années 1990, et quelques observations sporadiques ont été signalées en 1994. Le ministère de l’Environnement estime qu’il y a eu plusieurs introductions, notamment par le biais du commerce d’animaux de compagnie et comme source potentielle de nourriture.

Ils peuvent également atteindre des tailles surprenantes. L’Institut de recherche tropicale Smithsonian recense des mâles adultes mesurant environ 2 mètres du museau au bout de la queue, et des individus exceptionnellement grands peuvent peser près de 9 kg, bien que le poids des grands mâles se situe plus généralement entre 4 et 4,5 kg.

Si la plupart des iguanes abattus aux îles Caïmans finissent à la décharge, cette espèce est consommée depuis longtemps dans son aire de répartition naturelle en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Sa chair et ses œufs sont consommés dans certains pays, et sa peau est également transformée en cuir.

Les îles Caïmans ont elles-mêmes expérimenté la valorisation de cet animal nuisible. En 2018, une entreprise locale a commencé à transformer des iguanes verts capturés aux îles Caïmans pour exporter leur viande vers les États-Unis ; toutefois, il semble que cette entreprise ait cessé ses activités.

Malgré la réduction spectaculaire de leur population, Austin estime qu’une éradication complète à Grand Cayman est peu probable. « Ce serait formidable de les éliminer totalement », a-t-il déclaré. « Mais ils sont toujours là. »