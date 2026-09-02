Saint-Lucia – LE PARADIS INTERROMPU | Le paradis n’est que la moitié de l’histo

Aucours d’une conversation sur les raisons pour lesquelles les Caraïbes peinent à attirer des fonds de développement pour relever certains de leurs plus grands défis, quelqu’un a dit quelque chose que je n’ai pas oublié : « Quand les gens voient le paradis, ils supposent que tout va bien. »

J’ai ri ; puis j’ai réalisé que c’était peut-être l’une des choses les plus honnêtes que quiconque ait jamais dites sur les Caraïbes.

Au premier abord, cela paraissait presque absurde. Quel rapport entre une plage ou un palmier et le besoin d’aide d’un pays ?

Mais plus j’y réfléchissais, plus je me rendais compte qu’une simple phrase expliquait quelque chose que j’avais du mal à comprendre depuis des années.

Je me suis demandé à maintes reprises pourquoi tant d’opportunités de renforcer nos communautés, d’investir dans la résilience climatique, d’améliorer la sécurité alimentaire et de soutenir la société civile semblent échapper aux Caraïbes.

Parfois, c’est parce que nous ne remplissons pas les critères d’admissibilité. Parfois, on nous considère comme « trop développés ». Mais de plus en plus, je me demande s’il n’y a pas autre chose.

Peut-être sommes-nous devenus victimes de notre propre succès dans la vente du paradis.

Cette pensée m’est restée en tête, d’autant plus que, dans les Caraïbes, les carnavals se sont terminés et que les réseaux sociaux se sont enflammés autour d’un débat bien connu.

Sommes-nous devenus une région où l’on ne jure que par la fête, au détriment du véritable travail de construction nationale ?

Certains estimaient que nous fêtions trop le carnaval alors que nos économies étaient en difficulté. D’autres défendaient le carnaval, soulignant les emplois qu’il génère, les entreprises qu’il soutient et la joie qu’il procure. Rapidement, le débat s’est polarisé comme à l’accoutumée : d’un côté, ceux qui voyaient dans les festivités une distraction, de l’autre, ceux qui y voyaient une nécessité économique.

Je me suis surprise à penser à tout autre chose. Et si aucun des deux camps ne posait la question la plus importante ?

Le problème n’est pas que nous ayons vendu du paradis. Le problème, c’est que le paradis est devenu la seule histoire que les gens connaissent de nous. Et peut-être, avec le temps, est-ce devenu la seule histoire que nous nous racontons à nous-mêmes.

Les Caraïbes se sont forgé une image de marque parmi les plus fortes au monde. Paradis. Eaux turquoise. Sable blanc. Carnaval. Musique. Hospitalité. Chaleur. Évasion.

It is an extraordinary achievement. Tourism has transformed our economies, created livelihoods and introduced millions of people to our islands. We should celebrate that.

But every successful story leaves something out. The better we become at selling paradise, the harder it becomes for people to imagine that paradise might also have problems.

When people picture the Caribbean, they rarely picture the farmer wondering whether there will be enough water to save this season’s crop.

They don’t picture the nonprofit trying to stretch limited resources because another family has fallen through the cracks.

They don’t picture the mother navigating an under-resourced health system while caring for an elderly parent.

They don’t picture the young graduate wondering whether opportunity exists anywhere but overseas.

Those realities don’t fit the image we’ve worked so hard to build and yet they are just as much a part of the Caribbean as our beaches and festivals.

Over the years, I’ve come to realise that narratives don’t just shape perception.

They shape investment. They shape policy. They shape media attention. They shape research. They shape philanthropy. They even shape empathy. People respond to the stories they understand.

The challenge for the Caribbean is that the story most people understand about us is one we’ve become incredibly good at telling – Paradise.

Visitors see record tourism arrivals, luxury developments and bustling festivals.

They don’t always see the institutions quietly holding communities together. The organisations building resilience between disasters. The farmers protecting our food systems. The educators shaping future generations. The community groups solving problems long before anyone declares an emergency. Or the thousands of ordinary Caribbean people doing extraordinary work with very ordinary resources. That’s the paradox.

The better we become at selling paradise, the harder it becomes to communicate vulnerability.

This isn’t a call to stop promoting tourism, nor is it an argument against Carnival.

Our culture is one of our greatest strengths. Tourism remains vital to our economies.

The question is whether we’ve allowed those stories to become our only stories because the Caribbean is also a place of extraordinary innovation.

Of women transforming agriculture. Of young entrepreneurs building businesses. Of communities restoring ecosystems. Of nonprofits strengthening democracy and social cohesion. Of researchers, artists, educators and changemakers quietly shaping the future.

Those stories deserve just as much attention.

Not because they replace paradise. But because they complete it.

A paradise that tells the truth about itself is ultimately stronger than one that hides its challenges. Because the world cannot invest in what it cannot see.

And if we want a Caribbean that is not only beautiful to visit, but resilient, equitable and prosperous to live in, then we must become just as intentional about telling the whole story as we have been about telling the story of paradise.

Keithlin Caroo-Afrifa is the Founder and Executive Director of Helen’s Daughters, a Caribbean-based organisation advancing women in agriculture, food security, climate resilience, and social development. Under her leadership, Helen’s Daughters has grown into a regional movement supporting women farmers and community-based agricultural innovation across multiple Caribbean countries.