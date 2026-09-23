Cayman – Le gouverneur assiste à la renaissance des récifs coralliens lors d’un événement de reproduction.Cay

Cayman compass

ParJames Whittaker–

Des millions de minuscules sphères orange ont jailli du récif, dérivant vers le haut comme des flocons dans une boule à neige secouée.

Ce phénomène annuel spectaculaire, qui a eu lieu cette année quelques jours après la pleine lune de septembre, offre aux plongeurs un aperçu rare de la reproduction des récifs coralliens.

Gros plan d’un corail sur le point de frayer. – Photo : Chris Humphries

Steve Broadbelt, propriétaire d’Ocean Frontiers, a contribué à mettre au point une méthodologie permettant d’identifier le moment précis où a lieu la ponte diffusée.

Depuis plus de dix ans, sa société emmène des plongeurs assister au phénomène annuel de reproduction des coraux.

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Les récifs, a-t-il dit, passent une grande partie de leur temps à « imiter à la perfection un rocher coloré ».

Alors, quand ils prennent vie comme ça, a-t-il dit, c’est un moment exceptionnel à vivre.

Les coraux libèrent leurs spermatozoïdes et leurs ovules dans l’eau. Une grande partie de la ponte est la proie de nombreux prédateurs, notamment les ophiures, cousines des étoiles de mer. Le reste est emporté par les courants, mais certains œufs sont fécondés et se développent en larves qui finissent par se fixer sur des supports appropriés et fonder de nouvelles colonies coralliennes.

Il faut environ dix ans, explique Broadbelt, pour qu’un corail dur atteigne la taille d’un poing. Certains coraux de ces récifs de l’East End ont mis des centaines d’années à atteindre leur taille actuelle.

Le processus de reproduction diffère selon les espèces. Mais les touristes et les plongeurs locaux se rendent à Ocean Frontiers pour admirer les coraux étoilés montagneux, les coraux étoilés lobés et les coraux cerveau, qui s’épanouissent comme un feu d’artifice.

Les plongeurs ayant participé au voyage de cette année ont partagé certaines de leurs photos avec le magazine Compass.

Peu de plongeurs ont assisté à la reproduction des coraux. – Photo : Todd Zellen

Broadbelt a indiqué qu’il était encore relativement rare d’assister à la ponte des coraux. C’est un processus stressant pour son équipe de s’assurer que des personnes soient dans l’eau pendant la durée exacte d’une heure, une fois par an, lorsque l’événement a lieu.

Parmi les plongeurs de cette année figurait le gouverneur Owen.

Elle a publié une vidéo sur sa page Instagram, déclarant que c’était « vraiment incroyable » à voir.

La gouverneure Jane Owne est une « bonne plongeuse », a déclaré Steve Broadbelt, propriétaire d’Ocean Frontiers. – Photo : Joanne Humphries

« C’est magique de plonger tard dans la nuit et de voir l’eau remplie de minuscules gamètes, dont certains deviendront de nouveaux coraux aux îles Caïmans », a-t-elle ajouté.

« Outre le spectacle qu’elle offre aux plongeurs, cette reproduction est encourageante pour les récifs coralliens des îles Caïmans », a déclaré Broadbelt.

« Un récif en bonne santé est un récif qui se reproduit, et c’est bon signe. »