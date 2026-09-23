Caricom en visite à Haïti

CARICOM

Le Groupe de personnes éminentes (GPE) de la CARICOM s’est rendu en Haïti du 2 au 9 septembre 2026 et a tenu des discussions avec un grand nombre et un large éventail d’acteurs politiques et de la société civile, y compris les milieux d’affaires, les jeunes, les femmes et les organisations de défense des droits humains ; les principales institutions gouvernementales ; et la direction de la Gang Suppression Force (GSF). La visite de l’EPG a également été l’occasion d’évaluer la conjoncture politique et d’engager un dialogue sur les préparatifs du premier tour des élections prévu le 13 décembre 2026.

Le GPE a observé plusieurs développements positifs, y compris les travaux entrepris pour relancer un processus électoral après plus de dix ans. Le GPE a noté que les partis politiques étaient à divers stades de préparation pour participer aux prochaines élections, y compris en formant des groupements politiques.

Les parties prenantes ont également exprimé leurs points de vue et préoccupations sur les nouvelles mesures requises par le décret électoral modifié. Ils ont affirmé que beaucoup de ces mesures étaient difficiles à manier et onéreuses. Ils étaient particulièrement préoccupés par le nombre de documents que les candidats devaient fournir au Conseil électoral (CEP) et la lenteur du processus d’inscription des électeurs. Il a été porté à l’attention du GPE que le processus d’inscription des électeurs ne répondait pas aux attentes. Le processus a été entravé par l’existence de territoires échappant au contrôle de l’État. De nombreuses parties prenantes ont souligné la nécessité d’une plus grande sensibilisation du public sur le processus et d’une plus large disponibilité des centres d’enregistrement.

Bien que s’efforçant de se conformer aux exigences requises pour participer aux élections, un certain nombre de partis ont demandé la modification de certaines des procédures et des exigences qui pourraient nécessiter un report de la date de l’élection du 13 décembre. Les parties prenantes ont cependant exprimé leur désir d’élections justes, crédibles, impartiales et inclusives pour mettre fin aux arrangements de transition successifs qui ont été une caractéristique indésirable de la crise multidimensionnelle en Haïti.

La situation en matière de sécurité reste particulièrement préoccupante. Le GPE a noté la récente propagation et l’augmentation des violences meurtrières et des enlèvements, ainsi que les défis contribuant à la lenteur du déploiement du GSF. Dans leurs discussions, toutes les parties prenantes ont souligné l’importance cruciale d’assurer un environnement de sécurité qui permettra l’inscription des électeurs à l’échelle du pays, la campagne politique, la liberté de mouvement et pour les citoyens de voter en toute sécurité. Le déploiement des forces supplémentaires et des ressources promises par divers pays ainsi que la coordination stratégique opérationnelle entre ces derniers et les forces de sécurité haïtiennes sont d’une importance primordiale pour atteindre cet objectif.

Haïti est à un tournant critique. Avec des mesures importantes prises par les Haïtiens vers la stabilité et un retour à la gouvernance démocratique dans leur pays, le GPE appelle les partenaires internationaux à recentrer leurs efforts pour respecter les engagements pris en matière de sécurité afin d’assurer la mise en œuvre de la résolution 2793 du Conseil de sécurité des Nations unies.