République dominicaine : Sortie des zones touchées par la faim chronique, mais toujours confrontée à l’insécurité alimentaire.

Source: La FAO a confirmé que la prévalence de la sous-alimentation est tombée sous la barre des 2,5 % dans ce pays des Caraïbes. Le défi consiste à faire en sorte que ces progrès nationaux profitent également aux zones les plus vulnérables, à commencer par la frontière avec Haïti.

Source: La FAO a confirmé que la prévalence de la sous-alimentation est tombée sous la barre des 2,5 % dans ce pays des Caraïbes. Le défi consiste à faire en sorte que ces progrès nationaux profitent également aux zones les plus vulnérables, à commencer par la frontière avec Haïti.

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À 7 h, la porte du pont frontalier de Dajabón, à la frontière nord-ouest entre la République dominicaine et Haïti, s’ouvre. Comme tous les vendredis et lundis, le marché binational commence à se remplir de sacs, de brouettes et de clients haïtiens. Les vendeurs dominicains pèsent la marchandise, encaissent le paiement et livrent les denrées. De part et d’autre du fleuve Massacre, qui sépare les deux pays, des milliers de personnes dépendent de cet échange pour s’approvisionner.

Alors qu’en Haïti, 51 % de la population est sous-alimentée et 83,2 % souffre d’insécurité alimentaire modérée ou grave, selon le rapport SOFI 2026 , la République dominicaine a franchi un seuil statistique qui semblait inaccessible depuis des décennies : l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) a confirmé en juillet que la prévalence de la sous-alimentation était passée sous la barre des 2,5 %, seuil qu’elle utilise pour identifier les niveaux les plus bas de faim chronique. Le pays a ainsi disparu de la carte de la faim.

Cependant, un autre chiffre nous incite à reconsidérer ce succès : « 41,3 % de la population dominicaine – soit environ 4,7 millions de personnes – souffrent encore d’insécurité alimentaire modérée ou grave », déclare Rodrigo Castañeda, représentant de la FAO en République dominicaine. Parmi elles, environ 2,1 millions (17,9 %) sont confrontées à une insécurité alimentaire grave.

Poste de contrôle militaire à la frontière de Dajabón (République dominicaine), le 24 août. KENNY CABRERA

Ces deux chiffres ne sont pas contradictoires : ils mesurent des choses différentes. Le premier indicateur, appelé PoU, estime la prévalence de la sous-alimentation chronique ; le second, ou FIES, mesure si les personnes ont dû réduire la quantité ou la qualité de leur alimentation. Comme l’a souligné Rodrigo Castañeda, le problème n’est pas nécessairement un manque de nourriture, mais un problème d’accès : « les familles à faibles revenus ont moins de facilité à s’en procurer ».

« Une personne peut se trouver en dehors du seuil de pauvreté et en même temps être en situation d’insécurité alimentaire », explique Jorge Paz, économiste et chercheur argentin au CONICET et à l’Université nationale de Salta, qui analyse l’insécurité alimentaire en Amérique latine, sur la base du FIES, dans une étude publiée par la CEPALC .

Des statistiques à la maison

Chez Reina Jiménez Contreras, dans la communauté de Palo Blanco, à Dajabón, la sécurité alimentaire se mesure à l’argent dont elle dispose pour acheter de la nourriture. Âgée de 58 ans, sans emploi depuis six ans et souffrant d’une maladie cardiaque, elle reçoit 1 650 pesos dominicains (environ 28 dollars) de la carte de solidarité Aliméntate, ainsi que des bons d’électricité et de gaz.

Avec cet argent, elle achète du riz et de l’huile ; la viande est un plaisir occasionnel, et les fruits sont les aliments les moins courants, dit-elle. « Quand j’ai des difficultés financières, j’achète simplement moins de tout », explique-t-elle. Pour elle, une règle simple permet de faire tourner la cuisine : « S’il y a de l’huile et du riz, on ne meurt pas de faim. On peut faire cuire du riz et des œufs, et c’est suffisant pour calmer la faim. » Si elle doit choisir entre se nourrir et dépenser d’autres choses, la situation peut devenir beaucoup plus difficile : « Parfois, j’ai dû renoncer à mes médicaments ou à mes examens médicaux pour pouvoir manger », dit-elle, la voix brisée par l’émotion.

Reina Jiménez chez elle à Palo Blanco, Dajabón (République Dominicaine). KENNY CABRERA

Le retrait de la République dominicaine de la carte de la faim est le fruit de plusieurs politiques coordonnées. Selon Manuel Robles, directeur technique du Conseil national pour la souveraineté et la sécurité alimentaires et nutritionnelles (CONASSAN), ce résultat est dû à une combinaison de facteurs : augmentation de la production agricole, des importations, de la croissance des revenus et de la protection sociale. « L’élément principal est l’augmentation de la production et de la disponibilité alimentaires », explique-t-il.

Mayra Jiménez, directrice de la Direction du développement social du Supérate, souligne le rôle de la carte Aliméntate, dont le montant est passé de 825 pesos dominicains (environ 14 dollars américains) à 1 650 pesos dominicains (28 dollars américains) par mois et dont la couverture a été étendue à 1,4 million de foyers sous l’administration actuelle. « Il n’existe peut-être pas de politique publique aussi importante, aussi délicate et aussi humaine que celle qui permet aux plus vulnérables de se nourrir », affirme-t-elle.

Le programme d’alimentation scolaire a également joué un rôle crucial : « Plus de deux millions de personnes reçoivent quotidiennement de la nourriture dans les écoles, ce qui réduit la pression sur les ménages à faibles revenus », affirme Robles.

Cette transition inclut également des initiatives comme les 50 Maisons Ombre , un projet d’agriculture familiale soutenu par la Direction du Développement Social du gouvernement . « Quand on sort de la pauvreté, le résultat est toujours le même : on a davantage accès à la nourriture », résume Jiménez. Le défi, admet-il, est désormais d’empêcher ceux qui ont échappé à la faim d’y retomber et de faire en sorte que les bénéfices de la moyenne nationale profitent aux zones où persistent les inégalités.

Des gens s’approvisionnent au marché binational de Dajabón. KENNY CABRERA

« Éradiquer la faim est un objectif, mais aussi une étape », explique Guadalupe Valdez, économiste et ancienne ambassadrice de bonne volonté de la FAO. « Nous devons progresser vers un accès abordable à l’alimentation, ce qui implique non seulement la disponibilité des aliments, mais aussi la capacité des ménages à se procurer une alimentation saine et suffisante. » Elle souligne la persistance des inégalités territoriales et sociales et le fait que quelque 400 000 personnes souffrent encore de la faim. Pour Guadalupe Valdez, la durabilité repose également sur le renforcement des capacités des agriculteurs familiaux en leur donnant accès à la terre, à l’eau, à une assistance technique, à des financements et à des marchés.

Là où les indices PoU et FIES résistent

La moyenne nationale peut s’améliorer, mais les progrès ne profitent pas nécessairement à tous de la même manière. L’étude de Jorge Paz montre que l’insécurité alimentaire reste influencée par le revenu, le niveau d’éducation, la composition du ménage et le genre, les ménages à faibles revenus, ceux avec enfants et ceux dirigés par une femme étant plus vulnérables. « Atteindre un indicateur favorable ne fait pas disparaître les inégalités qui se cachent derrière la moyenne », souligne-t-il.

Les sept provinces frontalières – Montecristi, Dajabón, Santiago Rodríguez, Elías Piña, Independencia, Bahoruco et Pedernales – qui partagent la frontière avec Haïti concentrent une grande partie de ces vulnérabilités. Pour y remédier, le gouvernement a conçu Mi Frontera RD , un programme comprenant 90 initiatives axées sur l’emploi, les services essentiels et l’investissement, explique Erick Dorrejo, directeur des politiques de développement des zones frontalières au ministère des Finances et de l’Économie. Entre 2018 et 2022, la proportion de ménages à faibles et très faibles revenus dans la région a diminué, passant de 65 % à 59 %.

César Espinosa Márquez au marché de Dajabón. KENNY CABRERA

Mais la frontière constitue également un système d’approvisionnement alimentaire à part entière : des milliers de consommateurs haïtiens se rendent au marché binational pour s’approvisionner en produits dominicains. Abigail Bueno, présidente de l’Association des détaillants de Dajabón et propriétaire d’un étal au marché binational de la province depuis 25 ans, affirme que sa clientèle est « entièrement haïtienne » et que le volume des achats a augmenté avec la crise dans le pays voisin.

Les flux commerciaux révèlent également un décalage entre disponibilité et accessibilité. César Espinosa, un commerçant de 56 ans fort de vingt ans d’expérience sur le marché, indique que les Haïtiens sont les principaux acheteurs, mais que lorsque les prix augmentent, « on vend moins » car leur pouvoir d’achat diminue.

En février, le gouvernement a annoncé la création de quatre ports secs à la frontière afin de rationaliser le commerce transfrontalier, effectué par les entreprises, par opposition aux échanges qui ont lieu sur les marchés binationaux, et ainsi réduire la contrebande de marchandises. Ce commerce dépasse le milliard de dollars.

Pour les petits exploitants comme César et Abigail, une autre question demeure : qui profitera de ce nouvel ordre ? Ils craignent que le marché ne perde sa raison d’être et que les petites entreprises soient laissées pour compte. Le débat ne porte donc pas seulement sur la circulation des aliments, mais aussi sur la capacité de chacun à continuer de participer à l’économie qui la sous-tend.

L’autre facette de la nourriture

Les aliments qui circulent à Dajabón ne poussent pas par magie. Derrière le riz, les haricots ou la farine qui arrivent sur les étals se cachent des producteurs confrontés à des coûts de production élevés. José Lucio Gil García, agriculteur de Dajabón, résume ainsi cette situation : « Produire du riz est difficile pour nous, car les coûts ne nous laissent quasiment aucune marge bénéficiaire. » Sur ses 15 tareas (environ 1,2 acre), les engrais, la main-d’œuvre, le carburant et surtout l’eau représentent des dépenses considérables. Il possède également dix tareas (environ 1,2 acre) de terres arides qu’il ne peut cultiver, faute de pluie et parce que le canal d’irrigation ne les atteint pas. À cela s’ajoute un climat de plus en plus défavorable : le représentant de la FAO prévient que les précipitations pourraient diminuer de 23 % d’ici 2050, ce qui rend urgent d’investir dans la recherche, les technologies et l’adaptation agricole.

José Lucio Gil García à Dajabón, le 24 août. KENNY CABRERA

Le vice-ministre de la Production agricole, Juan Gómez, affirme que le pays produit plus de 85 % des denrées alimentaires de base qu’il consomme, mais qu’il doit diversifier son offre et renforcer l’agriculture familiale. Dans les régions frontalières, le ministère de l’Agriculture subventionne les semences, prépare les terres et encourage la création de centres de collecte afin de faciliter l’accès des petits producteurs aux marchés. « Le plus difficile », admet M. Gómez, « est de garantir un accès équitable aux marchés. »

Le défi n’est plus seulement de produire suffisamment de nourriture, mais de le faire de manière durable et à des prix abordables. Gómez reconnaît une autre tâche à accomplir : industrialiser la production excédentaire pour ouvrir de nouveaux marchés et éviter les pertes. À la frontière, où la rareté de l’eau limite les récoltes et où les petits producteurs ont moins de marge de manœuvre pour absorber les coûts, l’adaptation au changement climatique sera essentielle pour maintenir les progrès constatés dans les statistiques.