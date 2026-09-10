Fermer le menu
    annonces
    ABONNEMENT
    Kréyolad

    An siyati fondal. Kréyolad 1144

    Aucun commentaire

    Mèkrèdi oswè l’AGORA Frantz Fanon, sa ki pa konnet, sé atè Plato Roy, la CTM. Eben an krey manmay ka djoubaté alantou Kréyol té ni randévou. Randévou a sé té pou an siyati fondal, « GIP KAY LANG KRÉYOL LA »

    Sa koumansé épi an bel Yékrik Dédé Digé. Kontè a fè nou vwayajé pou rimonté tan-an ek fè nou ponmlan adan tout komin Matinik. Apré an bel kout tanbou bèlè Baspwent, Manzè Michel*, ban ou an bel plodari asou léta lang-lan, mé asou belté’y tou. I di nou Lang Kréyol-la ni anlo katel a pran, é difikilté dèyé poko touché. Mé Lang Kréyol-la magré méprizasion, sé pa an lang adjdendjen.

    Afarel*, an matjé ka djoubaté dépi prèmié woman’y an kréyol épi diksionnè’y, pou palantjé lang-lan douvan, di épi lakontantman :

    • Man kontan kon an bosi wè an nonm politik pou prèmié fwa fè an bel jes teknik pour lang-lan pa fè kon makata, pas i an danjé !

    SerMi, nou tout konnet, sé prézidan la CTM di :

    • GIP KAY LANG KRÉYOL LA wouvè épi Foyal poulemoman, mé tout komin envité, lapot-la gran wouvè !

    Es anlo ké fè kon makata ?

    Es dot ké fè krab ?

    An konpè Adjilbè ki pa enmen fè lafet pies di konsa :

    • Man tann Manzè Michel palé di GIP (jip) es Kréyol-la toutouni ?

    Mé man di misié, sé pa jip-la ou ka kwè-a, sé pito jip kon loto a ka alé asou tout téren pou i tann. Pas Zépon natirel-la bizwen zouti-ta dépi nanni-nannan pou pran tout fos-li an nanm pep-la.

    Tout sé manmay-la di gra épi épi, Kréyol-la pa bizwen fè koris épi Fransé, mé i bizwen nou bay tout zagré’y, pas akondi Manzè Michel : « Kréyol-la pa an lang adjendjen ! »

    Kidonk GIP KAY LANG KREYOL LA sé an zouti pou lang-lan pa tjololizé.

    An konpè Adjilbè mandé :

    • An final di kont, GIP-la sé kisa ?

    GIP-la sé pa ni an jip ou ka mété anlè an fanm, ni an jip jandam ka alé toupatou mé sé an (Groupement d’Intérêt Public) kidonk an zouti pou tjébé kolòn zotobral idantité-nou pou i pa dépotjolé.

    Asiré tranpò piblik fondal pou lemoman, mé zouti-tala nou mérité sa.

    Jid

    Not pou konprann

    • Manzè Michel, Michele Monrose, Présidente de la Commission, Art, Culture et Patrimoine à la CTM.
    • Afarel, Raphaël Confiant écrivain, universitaire et défenseur de langue créole

     

    ARTICLES SEMBLABLES

    Ajouter un commentaire

    Les commentaires sont désactivés.