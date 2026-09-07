Sainte-Lucie – Une seconde chance : les efforts déployés pour empêcher les délinquants de retourner en prison

Pendant des décennies, le système pénitentiaire de Sainte-Lucie a été en proie à la surpopulation, aux mauvaises conditions de détention, aux troubles sociaux et à un taux de récidive élevé.

L’ouverture du centre correctionnel Bordelais (BCF) à Dennery en 2003 a marqué un changement significatif par rapport au passé, remplaçant l’ancienne prison de Sa Majesté à Castries par un nouvel établissement.

Mais la construction d’une nouvelle prison ne représentait qu’une partie du défi. La nécessité de la réhabilitation et de la réinsertion demeurait, Sainte-Lucie s’efforçant de concilier la lutte contre la criminalité et les efforts déployés pour aider les délinquants à se réinsérer dans la société et à éviter la récidive.

Ce défi persiste plus de vingt ans après l’ouverture de Bordelais.

En 1958, Lord Farrington, parlementaire britannique en visite, qualifia la prison de Castries d’« abomination » et réclama sa destruction à la dynamite. L’établissement était tristement célèbre pour sa surpopulation, les mauvais traitements infligés aux détenus, la propagation des maladies et un taux de récidive élevé.

Peu après l’arrivée au pouvoir du Dr Kenny Anthony à Sainte-Lucie en 1997, une révolte éclata à la prison de Bridge Street. Les détenus incendièrent l’établissement vétuste pour protester contre les conditions de détention épouvantables.

Suite à l’incendie, des voix se sont élevées pour réclamer une réforme du système pénal et la nécessité d’une réhabilitation, sans pour autant relâcher la lutte contre la criminalité.

Lors de l’inauguration du BCF de 48 millions de dollars, le Dr Anthony a déclaré que cet investissement était une nécessité regrettable, due à des circonstances historiques qui avaient « mis les échecs du passé à nos pieds ».

Cependant, le nouvel établissement a dû relever plusieurs défis, notamment celui de retenir les anciens gardiens fortement enclins à l’incarcération plutôt qu’à la réhabilitation.

Néanmoins, au fil des ans, le BCF a réalisé plusieurs progrès dans la transformation des mentalités et a offert de nombreuses possibilités aux détenus d’être réhabilités et réintégrés dans la société.

L’un de ces programmes est le Programme de réinsertion communautaire (CREP), géré par le Fonds de développement social de Sainte-Lucie (SSDF).

Lutter contre la récidive

Junior Delice, coordinateur du CREP, a déclaré au St Lucia Times que l’initiative avait été conçue en 2022.

« Cela découlait d’un besoin de lutter contre les taux élevés de récidive, c’est-à-dire le retour en prison des personnes qui sortent des établissements correctionnels », a déclaré Delice.

Il a ensuite expliqué que plusieurs facteurs contribuent à la récidive, notamment les problèmes sociaux, l’impossibilité de trouver un emploi et l’incapacité de se réinsérer correctement dans la société. Cela, a-t-il ajouté, exerce une pression sur l’économie et sur le pays dans son ensemble.

Le programme était initialement un partenariat entre l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) et le SSDF.

« Avec la transition de l’USAID, le SSDF – et par extension le gouvernement de Sainte-Lucie – a constaté la nécessité de poursuivre son action, car il s’agissait d’un outil indispensable pour faire face à certains des problèmes auxquels nous sommes confrontés en matière de prévention de la criminalité, de réhabilitation et de réinsertion », a déclaré Delice.

Initialement mené à titre de projet pilote, le programme ciblait les jeunes de 17 à 35 ans, hommes et femmes. Toutefois, compte tenu de son succès, il est devenu un programme national.

Les personnes incarcérées ayant bénéficié d’une libération conditionnelle par décision de justice peuvent désormais participer au programme. De plus, celles qui quitteront l’établissement après avoir purgé leur peine y sont admissibles.

Delice a déclaré que le programme avait connu un certain succès et a expliqué les critères utilisés pour le mesurer.

« Il y a des indicateurs clés. Au départ, nous visions un taux d’achèvement de 75 %. Notre première cohorte comptait 20 personnes, ce qui correspondait à 15 %. Cependant, nous avons dépassé ce seuil de 15 et nous en avons eu 18, ce qui porte notre taux de réussite à 87 % », a-t-il déclaré.

« Je dirais toutefois ceci : le simple fait qu’une personne ait perçu la nécessité de participer à un programme lui offrant une seconde chance, d’être correctement réintégrée, fait de chaque participant à ce programme une réussite. »

Changer les mentalités

Le programme actuel comprend une thérapie cognitivo-comportementale visant à favoriser un changement de mentalité et le développement de l’esprit critique. De plus, les participants suivent 120 heures de formation aux compétences de vie courante, abordant des thèmes tels que la prise de décision, la connaissance de soi, la responsabilité civique et la résolution de conflits.

« Nous faisons également intervenir des acteurs clés de toute la société et des messagers crédibles – des personnes qui étaient là où elles étaient mais qui ont maintenant effectué une transition et apportent une contribution exceptionnelle à la société – pour s’adresser aux participants du programme », a expliqué Delice.

Le programme comprend également un plan de parcours conçu pour fournir des services d’accompagnement complets aux participants.

« Ce plan de parcours permet de comprendre où se situe une personne dans ses moyens de subsistance économiques… Il existe donc trois options : l’apprentissage, le placement professionnel et l’entrepreneuriat », a déclaré Delice au St Lucia Times .

« Pour les personnes qui avaient probablement un plan d’affaires avant d’entrer en centre correctionnel, vous les orientez vers des formations et des programmes de développement de micro-entreprises avec des organismes comme BelFund pour les aider à démarrer leur activité. »

Il existe un autre volet, à travers le programme HOPE du SSDF, qui met les participants en relation avec des entreprises où ils peuvent apprendre un métier et obtenir des qualifications telles que les qualifications professionnelles caribéennes (CVQ), avec la possibilité de trouver un emploi par la suite.

S’attaquer aux raisons qui sous-tendent la délinquance

Nichole Philogene-Joseph est une travailleuse sociale chez CREP.

« Mon rôle est essentiel lors des premières étapes du programme, lorsque les détenus sont orientés par Bordelais ou le service de probation et de libération conditionnelle. Je les rencontre et leur présente brièvement le programme et les services que nous proposons », a-t-elle expliqué.

« J’utilise ensuite un outil appelé LSCMI (Level of Service Case Management Inventory). Il s’agit d’un questionnaire quantitatif portant sur huit domaines. Il évalue les antécédents du délinquant, sa dynamique familiale, son niveau d’éducation et son emploi, ses attitudes et orientations pro-criminelles, ses comportements antisociaux, ainsi que sa consommation de substances, d’alcool et de drogues. En fonction de ces résultats, nous entamons des discussions plus approfondies avec lui afin d’évaluer ses besoins criminogènes. »

Une fois ces domaines évalués, le programme s’efforce de répondre aux besoins identifiés.

« Par exemple, si l’alcool a pu être un facteur contribuant au crime qu’ils ont commis, nous essayons de travailler avec la personne, [notamment] en l’orientant vers un programme de désintoxication », a déclaré Philogene-Joseph.

Selon l’assistante sociale, le programme évalue également le niveau de raisonnement des participants.

« Il existe également un développement holistique cohérent et des services d’accompagnement complets car, en participant à ce programme, même si cela se fait au cas par cas, étant donné que les personnes ont des besoins différents, elles sont également liées aux niveaux d’autonomisation fournis par SSDF. Cela comprend le logement et le soutien éducatif. »

Elle a expliqué en outre que, lorsque la personne entame son processus de réinsertion après avoir purgé sa peine, il existe un système de suivi et d’évaluation.

Le programme offre également une assistance pour les documents d’état civil, les cartes d’identité nationales et les passeports qui ont pu expirer pendant l’incarcération.

La réintégration est la responsabilité de tous

Le CREP dépend du soutien de plusieurs autres organismes pour assurer sa pérennité et son succès. Parmi ceux-ci figurent le Département de la probation et de la libération conditionnelle, BelFund, l’Agence pour l’économie des jeunes, TVET et d’autres acteurs clés par le biais du SSDF, tels que les ministères de l’Équité et de la Justice.

Il existe également un partenariat croissant avec le secteur privé.

Cependant, Delice affirme que l’évolution de la perception du public est également un facteur.

« Nous avons un rôle clé à jouer dans le changement des mentalités de la société. Nous avons un travail de plaidoyer à mener à cet égard », a-t-il déclaré.

« Il faut bien comprendre que ce que nous avons à Sainte-Lucie est un établissement correctionnel. Cela signifie que les délinquants n’y sont pas incarcérés. Leur objectif est d’être réhabilités, réinsérés dans la société et de s’y adapter. Notre soutien, ou son absence, pourrait déterminer si nous parvenons à réduire la récidive ou non. »

Tout en soutenant pleinement cet idéal, Philogène-Joseph estime que, en tant que pays, nous avons encore un long chemin à parcourir.

« Mais je dirais que nous sommes sur la bonne voie », a-t-elle ajouté.

La dernière promotion du programme comptait 20 participants. Dix-huit d’entre eux occupent désormais un emploi significatif après avoir terminé le programme, dont un qui a trouvé un emploi à l’étranger.

« Nous souhaitons vraiment que le public adhère à ce programme et à l’idée d’offrir une seconde chance et une réinsertion. Votre impact sur la vie des personnes que vous aidez contribue à une société et à des foyers meilleurs. Un foyer meilleur, c’est une famille meilleure ; une famille meilleure, c’est une communauté meilleure ; et une communauté meilleure, à long terme, c’est un pays meilleur. En résumé, la réinsertion n’est pas l’affaire d’une ou deux personnes, d’un seul organisme ou du gouvernement. Nous avons tous un rôle à jouer dans ce combat pour la réinsertion, car il s’agit de nos frères, de notre famille, de nos cousins ​​», a déclaré Delice.