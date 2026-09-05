Prestations pour nouveau-nés : Comparaison des allocations dans les Caraïbes

Un reportage en provenance de Trinité-et-Tobago a fait le tour des médias cette semaine, mettant en lumière une nouvelle subvention destinée aux parents de nouveau-nés à Tobago et suscitant un débat dans toute la région sur le montant du soutien financier que les gouvernements apportent aux familles à la naissance d’un bébé.

Dans le cadre du programme d’allocation universelle pour enfants de l’Assemblée de Tobago, les parents admissibles recevront 500 TT$ (74 US$) par mois jusqu’à ce que leur enfant atteigne l’âge de cinq ans.

Le secrétaire en chef, Farley Augustine, a déclaré que cette mesure s’inscrivait dans un effort plus large visant à soutenir les familles et à encourager les naissances sur l’île.

Et même si cette somme peut paraître insignifiante prise isolément, le total devient plus significatif au fil du temps.

Converti en dollars des Caraïbes orientales, le versement mensuel équivaut à environ 200 EC$. À l’âge de cinq ans, l’allocation aura atteint environ 12 000 EC$.

L’initiative de Tobago suscitant de l’intérêt, le St Lucia Times a examiné les aides financières disponibles pour les nouveaux parents dans la région et a comparé ces aides à la nouvelle subvention de Sainte-Lucie.

Sainte-Lucie : 1 000 EC$

À Sainte-Lucie, les bébés nés le 1er août 2026 ou après cette date pourraient rendre leurs parents éligibles à un versement unique de 1 000 EC$ dans le cadre de la nouvelle allocation pour nouveau-nés mise en place par le gouvernement.

Selon le cabinet du Premier ministre, ce versement vise à aider les mères à faire face à certaines des « dépenses immédiates liées aux soins d’un bébé ».

Contrairement à l’allocation de Tobago, celle de Sainte-Lucie n’est versée ni mensuellement ni sur plusieurs années. Il s’agit d’un versement unique destiné à apporter une aide financière à la naissance de l’enfant.

Guyana : 1 296 EC$

Au Guyana, les parents reçoivent également un paiement unique, bien que le montant paraisse considérablement plus élevé avant la conversion de devises.

Pour les bébés éligibles nés à compter du 1er janvier 2025, le Guyana offre une allocation de naissance de 100 000 GY$. Cela équivaut à environ 1 296 EC$, ce qui place l’aide du Guyana légèrement au-dessus de celle de Sainte-Lucie, qui s’élève à 1 000 EC$.

L’objectif est similaire. Le gouvernement guyanien affirme que cette subvention vise à « alléger les charges financières liées aux soins d’un nouveau-né ».

Barbade : Bâtir un patrimoine pour les enfants

La Barbade, en revanche, a adopté une approche différente.

Au lieu de se concentrer uniquement sur l’argent destiné aux dépenses immédiates liées à la naissance d’un enfant, le gouvernement a mis en place le Fonds de prévoyance pour l’enfance de la République de la Barbade, qui offre un investissement de 5 000 BDS$ pour chaque enfant admissible.

Avec un montant d’environ 6 725 dollars des Caraïbes orientales, cette somme est nettement supérieure aux aides ponctuelles proposées à Sainte-Lucie et au Guyana. Il convient toutefois de noter une différence importante : cet argent n’est pas destiné aux dépenses des parents lorsque l’enfant est un nourrisson.

L’argent sera placé en fiducie et investi, avec possibilité d’y accéder plus tard dans la vie de l’enfant pour des dépenses importantes telles que l’éducation ou le logement.

Le fonds, annoncé dans le budget 2026-2027, s’applique aux enfants admissibles nés le 30 novembre 2021 ou après cette date.

Barbade : Bâtir un patrimoine pour l’enfant

Pour les parents qui accueillent plusieurs bébés à la fois, la Barbade a mis en place des aides supplémentaires.

Dans le cadre du programme d’aide aux naissances multiples, les familles de jumeaux reçoivent 300 dollars de Barack Obama (BDS$) par mois, tandis que celles de triplés ou plus reçoivent 600 dollars de Barack Obama (BDS$) par mois. Les versements se poursuivent jusqu’aux cinq ans des enfants.

Cela représente environ 403 EC$ par mois pour des jumeaux et 806 EC$ pour des triplés ou plus.

Sur cinq ans, ces paiements pourraient s’élever à environ 24 200 EC$ pour une famille avec des jumeaux et à 48 400 EC$ pour une famille avec des triplés ou plus, en supposant des paiements complets sur 60 mois.

Aucun de ces programmes n’est conçu pour couvrir l’intégralité des coûts liés à l’éducation d’un enfant. Ils apportent toutefois une aide financière au moment où de nouvelles dépenses apparaissent.

L’efficacité de cette aide dépend cependant non seulement du montant de l’allocation, mais aussi du coût de la vie et du prix des produits de première nécessité pour bébés dans chaque pays.