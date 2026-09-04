Cayman – Un avocat et un médecin soutiennent le plan de libéralisation de la loi sur le cannabis

Un psychiatre et un avocat ont uni leurs forces pour soutenir les projets de libéralisation des lois sur le cannabis, alors que la consultation sur les modifications potentielles est close.

L’avocat Orrie Merren et le psychiatre Dr Marc Lockhart ont rédigé un mémoire de 13 pages à l’intention de la Commission de réforme du droit, en faveur de la décriminalisation de la drogue pour usage personnel par les adultes à domicile.

Mais ils ont souligné qu’ils ne souhaitaient pas une décriminalisation pour les mineurs et ont proposé une « dépénalisation », axée sur la réorientation, l’éducation, le conseil et le traitement, ainsi que sur la confiscation de tout cannabis ou produit dérivé.

Les deux hommes ont également demandé l’effacement des casiers judiciaires des personnes ayant des condamnations mineures pour possession ou consommation de cannabis.

Merren a déclaré au Compass : « Pour les enfants et les mineurs, la solution se trouve dans le système des services sociaux. Le système de justice pénale est un mauvais système de protection pour les enfants. Il n’est pas utile. »

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La commission a lancé en juillet une consultation sur son document de travail intitulé « Réforme du cannabis : options pour un cadre de réduction des risques ».

Merren s’exprimait après la clôture de la période de consultation, le mardi 2 septembre, au cours de laquelle 33 contributions avaient été soumises à la commission.

Il a déclaré que les condamnations, même pour des infractions mineures liées au cannabis, pouvaient avoir des répercussions majeures pour les personnes concernées.

Préoccupations liées à la conviction

Merren a ajouté : « Je connais certains Caymaniens qui ne peuvent pas se rendre aux États-Unis en raison de condamnations très mineures. »

« Les condamnations peuvent affecter la capacité d’obtenir des qualifications scolaires, de fonder une famille, de voyager et bien d’autres choses encore. »

Il a déclaré qu’il aurait préféré une limite de 2 onces pour la décriminalisation, plutôt que la limite de 1 once proposée, ainsi qu’un maximum de cinq plants de cannabis par foyer au lieu du maximum suggéré de quatre.

Mais Merren a ajouté qu’il était prêt à pencher du côté conservateur du débat afin que la législation soit approuvée par le Royaume-Uni, qui est lié par les traités antidrogue des Nations Unies.

Le document de travail de la commission examinait si l’importation, la production, la distribution et la vente de cannabis devaient rester illégales.

Elle a également examiné si la culture de cannabis à domicile pour usage personnel devait être décriminalisée et si la consommation et la possession de cannabis devaient être décriminalisées pour les mineurs.

Parmi les autres changements envisagés figurait la possibilité de remplacer les sanctions pour possession et consommation de drogue par des sanctions administratives, telles que des amendes, qui n’entraînent pas de condamnation pénale.

Les auteurs du rapport ont également examiné si la décriminalisation du cannabis devrait se limiter à la matière végétale séchée et quelles limites pourraient être imposées aux quantités pouvant être possédées.

Le cannabis « n’est pas inoffensif »

Le document examinait également la possibilité d’effacer les condamnations mineures anciennes pour possession de cannabis.

Dans leur mémoire, Merren et Lockhart ont déclaré : « Nous acceptons la méthode de la commission : une réduction progressive et prudente des risques, et non une commercialisation… Le cannabis n’est pas inoffensif. »

« La réponse du système de justice pénale à la consommation personnelle à petite échelle par les adultes s’est avérée un mauvais outil pour traiter les préjudices importants. »

Le communiqué ajoutait : « Nous ne demandons ni marchés, ni clubs, ni cafés, ni vente au détail en pharmacie pour un usage non médical, ni une décriminalisation des mineurs similaire à celle des adultes. »

Le document indique cependant : « Une mesure autorisant uniquement la possession, sans source personnelle légale, laisse chaque consommateur décriminalisé entre les mains d’un fournisseur illégal. »

Le document indique : « La culture personnelle ne résout pas le problème du marché illégal. La commission a raison de dire que son impact sur le marché sera très limité. »

Mais selon eux, la culture personnelle de plants de cannabis présente trois avantages qui restent conformes aux conventions des Nations Unies.

Leur proposition indiquait que cela réduisait les contacts avec les revendeurs, évitait de donner l’impression que le gouvernement avait autorisé un marché et maintenait « la puissance, la forme et la quantité du produit » au sein des ménages, plutôt que de « pousser la demande vers la résine, les vaporisateurs et les produits comestibles, ce que la commission craint à juste titre ».

L’examen de la commission a été déclenché par un référendum sur la décriminalisation du cannabis, organisé en même temps que deux autres questions, en parallèle des élections générales d’avril 2025.

Le sondage a montré que 60,4 % de ceux qui ont voté oui ou non au référendum – par opposition à ceux qui n’ont pas voté du tout sur la question sur leur bulletin de vote – étaient favorables à des lois moins restrictives sur le cannabis, contre 39,6 % qui y étaient opposés.