CTM Martinique : évolution des effectifs après la création de la collectivité unique

La création de la Collectivité territoriale de Martinique (CTM) en 2016 a regroupé, au sein d’une même collectivité, les compétences et les services auparavant répartis entre le Conseil régional et le Conseil général de Martinique.

Cette réforme devait notamment permettre de mutualiser les services, réaliser des économies d’échelle et rationaliser les effectifs.

La comparaison avec la Guadeloupe, qui a conservé deux collectivités distinctes — le Conseil régional et le Conseil départemental — permet d’évaluer concrètement le résultat obtenu.

Le constat

Les données disponibles font apparaître environ :

4 500 agents à la CTM ;

contre environ 3 600 à 3 700 agents pour la Région et le Département de Guadeloupe réunis.

La Martinique compte donc environ 800 à 900 agents de plus que la Guadeloupe, alors que la population martiniquaise est inférieure à celle de la Guadeloupe.

Rapporté à la population, l’écart est encore plus significatif :

Martinique – CTM : environ 12,5 agents pour 1 000 habitants ;

Guadeloupe – Région + Département : environ 9,5 agents pour 1 000 habitants.

La CTM compte ainsi environ un tiers de personnel de plus par habitant que les deux collectivités guadeloupéennes réunies.

Un résultat contraire à l’objectif initial de la réforme

La création de la collectivité unique devait logiquement permettre de supprimer les doublons administratifs résultant de la coexistence de deux assemblées et de deux administrations.

On pouvait donc attendre :

fusion des collectivités → mutualisation des services → économies d’échelle → réduction des effectifs.

Or, les données disponibles montrent une situation différente :

fusion des collectivités → une administration unique, mais un effectif supérieur à celui de deux collectivités comparables réunies en Guadeloupe.

Il ne s’agit donc pas, à ce stade, d’un constat d’économie d’échelle sur les effectifs.

Au contraire, la création de la CTM ne semble pas avoir entraîné la réduction des personnels que l’on pouvait raisonnablement attendre d’une fusion des deux anciennes collectivités.

Conclusion

La comparaison avec la Guadeloupe fait apparaître un constat simple :

La CTM emploie aujourd’hui davantage de personnel que la somme des personnels de la Région et du Département de Guadeloupe.

Cet écart est particulièrement significatif lorsqu’il est rapporté à la population : la CTM compte environ 30 % à 35 % d’agents de plus par habitant.

Ainsi, contrairement à l’objectif d’économies d’échelle qui pouvait être associé à la création d’une collectivité unique, la fusion des anciennes Région et Département de Martinique ne s’est pas traduite par une réduction des effectifs.

Elle s’est au contraire accompagnée d’un niveau d’emploi territorial sensiblement supérieur à celui observé en Guadeloupe, où les deux collectivités continuent pourtant à fonctionner séparément.

Ce constat mérite naturellement d’être complété par une analyse des rémunérations, des catégories de personnel et des compétences exercées. Mais sur le seul critère des effectifs, la réforme de la collectivité unique n’a manifestement pas produit l’économie d’échelle que l’on pouvait en attendre. ‎

Yan Monplaisir.