La Martinique se vide : comment redevenir une terre d’avenir ? Par Jean-Luc MARC

La Martinique se vide. Lentement, silencieusement, presque sous nos yeux. Ce constat n’est ni une formule destinée à provoquer ni une exagération. C’est une réalité démographique désormais incontestable.

Au 1er janvier 2025, notre territoire comptait environ 355 500 habitants. En dix ans, la Martinique a perdu 25 400 habitants, soit l’équivalent de la population réunie de plusieurs de nos communes. Derrière ces chiffres, ce sont des familles qui se dispersent, des jeunes qui partent, des compétences qui s’éloignent et des communes qui voient progressivement diminuer leur population.

En 2025, 2 920 enfants sont nés en Martinique. C’est une légère amélioration par rapport à l’année précédente, mais ce chiffre reste historiquement bas. Dans le même temps, 3 732 personnes sont décédées. Pour la sixième année consécutive, notre solde naturel demeure donc négatif.

À cela s’ajoute le départ persistant de nombreux jeunes adultes qui quittent le territoire pour poursuivre leurs études, trouver un emploi ou bâtir leur avenir ailleurs. Certains reviennent, mais beaucoup ne le peuvent pas, faute de perspectives professionnelles, de logements accessibles ou de conditions favorables à la réalisation de leurs projets.

La question démographique n’est donc pas seulement une affaire de naissances et de décès. Elle révèle quelque chose de plus profond : la difficulté croissante pour une partie de notre jeunesse à se projeter durablement en Martinique.

Un territoire qui perd sa jeunesse fragilise son avenir

Les moins de 25 ans ne représentaient plus que 25 % de la population martiniquaise en 2025, contre 29 % dix ans auparavant. Dans le même temps, la Martinique est devenue la région française où la proportion des personnes âgées de 60 ans et plus est la plus élevée.

Le vieillissement n’est pas, en lui-même, une mauvaise nouvelle. Il traduit aussi les progrès de la médecine et l’allongement de la vie. Mais lorsqu’il s’accompagne du départ des jeunes générations, il provoque un profond déséquilibre.

Qui remplacera demain les professionnels partant à la retraite ?

Qui fera vivre nos entreprises, nos commerces, nos exploitations agricoles et nos services publics ?

Qui contribuera au financement de notre solidarité collective ?

Qui reprendra les maisons, les terres, les savoir-faire et les entreprises familiales ?

Si nous ne répondons pas à ces questions, certaines écoles continueront à perdre des élèves, des quartiers se videront, des commerces fermeront et nos communes les plus fragiles risqueront de connaître un déclin encore plus marqué.

La démographie doit donc devenir une grande priorité transversale. Elle concerne l’emploi, la formation, le logement, la mobilité, la santé, l’agriculture, l’aménagement du territoire et le développement économique.

Permettre aux jeunes de choisir la Martinique

Nous devons sortir d’une situation dans laquelle partir apparaît comme une obligation et revenir comme un parcours d’obstacles.

Partir pour étudier, se former, découvrir d’autres horizons ou acquérir de l’expérience est une richesse. Le véritable problème commence lorsque celles et ceux qui souhaitent revenir ne trouvent ni emploi correspondant à leurs compétences, ni logement accessible, ni accompagnement pour entreprendre.

Il faut donc créer les conditions permettant aux jeunes de choisir librement la Martinique pour y travailler, entreprendre, fonder une famille et construire leur avenir.

Cela suppose de rapprocher davantage les formations des besoins réels du territoire, de soutenir l’apprentissage, de faciliter l’accès au premier emploi et de mieux accompagner les projets d’entreprise. Cela suppose également de traiter sérieusement les difficultés de logement, de mobilité et de garde d’enfants qui pèsent sur les jeunes actifs et les jeunes familles.

Chaque grand investissement réalisé en Martinique devrait également être évalué en fonction des emplois locaux, des formations et des perspectives durables qu’il peut créer.

Faire de notre diaspora une force

Des milliers de Martiniquais vivent aujourd’hui dans l’Hexagone, en Europe, dans la Caraïbe ou ailleurs dans le monde. Ils exercent dans la santé, l’ingénierie, l’enseignement, la recherche, le numérique, l’industrie, les transports, la culture ou la finance.

Cette diaspora ne doit pas être considérée comme définitivement perdue pour la Martinique. Elle constitue un formidable réseau de compétences, d’expériences, de relations et de capacités d’investissement.

Nous devons construire une relation organisée et permanente avec elle. Certains souhaitent revenir définitivement ; d’autres peuvent accompagner des entreprises, former des jeunes, investir, transmettre leur expérience ou participer ponctuellement à des projets utiles au territoire.

La Martinique doit apprendre à mobiliser toutes ses forces, y compris celles qui vivent loin de ses côtes.

Préparer dignement le vieillissement

Notre avenir dépendra aussi de notre capacité à accompagner dignement une population vieillissante.

Il faudra adapter les logements, développer les services de proximité, soutenir les aidants familiaux et renforcer les solutions permettant de vivre le plus longtemps possible à domicile. Le vieillissement peut également faire émerger de nouvelles activités et de nouveaux métiers dans la santé, l’accompagnement, l’adaptation des logements, le transport et les services à la personne.

Prendre soin de nos aînés et préparer l’avenir de notre jeunesse ne sont pas deux politiques opposées. Ce sont les deux dimensions d’un même devoir de solidarité entre les générations.

Refuser la résignation

Le déclin démographique n’est pas une fatalité contre laquelle nous ne pourrions rien. Mais aucune mesure isolée ne suffira. Une prime ponctuelle, une campagne de communication ou quelques dispositifs dispersés ne permettront pas, à eux seuls, d’inverser durablement la tendance.

Il faut une vision d’ensemble, une continuité dans l’action et une mobilisation associant les collectivités, l’État, les communes, les entreprises, les associations, les établissements de formation et les citoyens.

Notre responsabilité collective est de faire de la Martinique un territoire dans lequel on peut naître, grandir, étudier, travailler, entreprendre, fonder une famille, vieillir et vivre dignement.

La vraie question n’est plus seulement de savoir combien d’habitants la Martinique perdra dans les prochaines années. Elle est de savoir quel avenir nous voulons construire pour celles et ceux qui y vivent, pour ceux qui souhaitent y revenir et pour les générations qui y naîtront demain.

La Martinique possède les talents, l’histoire, la culture et les ressources humaines nécessaires pour redevenir une terre de confiance et d’avenir. Encore faut-il décider collectivement de ne plus accompagner son déclin, mais d’organiser son rebond.

Jean-Luc MARC.