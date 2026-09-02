Autonomie politique : l’épreuve de l’autonomie économique

En Guadeloupe comme en Martinique, le débat sur l’évolution statutaire ne peut être dissocié de la capacité réelle des institutions à agir. Avant de demander de nouveaux pouvoirs, il faut démontrer que les compétences déjà détenues peuvent améliorer les services publics, soutenir l’investissement et produire des résultats mesurables.

Une crise de gestion devenue crise de légitimité

En Guadeloupe comme en Martinique, le débat institutionnel rencontre peut-être sa contradiction la plus redoutable : comment réclamer davantage de pouvoir politique lorsque la puissance publique et les collectivités locales peinent déjà à exercer efficacement les compétences dont elles disposent dans le cadre de l’article 73 de la Constitution ? La question est sensible, mais elle devient incontournable. Une réforme institutionnelle ne peut être seulement une affaire de normes, de transferts ou de pouvoirs supplémentaires. Elle doit être jugée à l’aune de sa capacité à améliorer concrètement la vie quotidienne.

La crise actuelle de l’action publique n’est plus seulement une crise de gestion. Elle est devenue une crise de légitimité. Lorsque les dysfonctionnements s’accumulent, le raisonnement du citoyen devient simple : si les institutions actuelles ne parviennent pas à régler les problèmes essentiels, pourquoi leur confier davantage de responsabilités ? On ne peut réclamer davantage de pouvoir local tout en laissant s’installer le doute sur la capacité des institutions à exercer efficacement les pouvoirs qu’elles détiennent déjà. La crédibilité politique ne se décrète pas dans les assemblées délibérantes ; elle se construit dans la vie quotidienne.

Les difficultés liées à l’eau en Guadeloupe, aux transports en Martinique, mais aussi aux déchets, à la santé ou à l’accès aux services publics interrogent directement cette capacité. Elles alimentent un sentiment d’inefficacité qui nourrit à son tour l’abstention, le vote contestataire et la défiance envers les élus. La puissance publique risque alors de ne plus être perçue comme un protecteur du modèle social ou un accompagnateur du développement, mais comme une architecture administrative lourde, coûteuse et impuissante.

Le pouvoir juridique ne garantit pas le résultat

Le paradoxe est considérable. Depuis des décennies, une partie du discours politique antillais attribue les difficultés des territoires à un manque de responsabilités locales, à une fiscalité inadaptée, à un État trop présent ou à un cadre institutionnel jugé trop contraignant. Dans le même temps, les collectivités disposent déjà de compétences importantes dans des secteurs essentiels. Elles gèrent des budgets, des administrations, des établissements publics, des agences, des sociétés d’économie mixte et différents opérateurs. Pourtant, pour le citoyen, le résultat concret demeure parfois décevant.

Lorsque l’eau n’arrive pas régulièrement au robinet ou que les transports ne répondent pas aux besoins de la population, la question n’est plus de savoir qui possède théoriquement la compétence. Elle est de savoir qui peut réellement résoudre le problème. La souveraineté administrative sur une compétence n’est pas la maîtrise effective d’un système complexe. Une collectivité peut être juridiquement responsable sans disposer de tous les leviers techniques, financiers ou opérationnels permettant de garantir le résultat attendu.

Changer de statut ne réparera pas une canalisation, ne construira pas une usine de traitement de l’eau, ne financera pas automatiquement un réseau de transport et ne créera pas, par lui-même, les compétences techniques nécessaires. Le droit peut transférer une responsabilité ; il ne garantit jamais la réussite de celui qui la reçoit. Il existe donc un risque politique majeur à présenter le changement institutionnel comme la solution à des difficultés qui relèvent aussi de la gouvernance, des moyens financiers, de l’organisation administrative, de la réalisation des investissements structurants et du modèle économique.

Qui peut financer, organiser et réussir ?

Le débat gagnerait ainsi à changer de nature. Il devrait moins porter sur la seule question « qui doit décider ? » que sur une autre, plus exigeante : « qui peut financer, organiser et réussir ? » Le véritable pouvoir politique n’est pas seulement celui qui permet de voter des normes. Il suppose les moyens humains, financiers et techniques de les appliquer.

Une collectivité peut obtenir de nouvelles compétences et découvrir ensuite qu’elle ne dispose pas des ressources nécessaires pour les exercer correctement. L’autonomie pourrait alors devenir non pas une libération, mais une nouvelle source de frustrations, notamment si elle s’accompagnait d’un désengagement financier progressif de l’État. Elle ne supprime ni les contraintes budgétaires, ni la petite taille des marchés, ni les surcoûts insulaires, ni les risques climatiques, ni les dépendances économiques. Elle ne crée pas mécaniquement des recettes supplémentaires et ne transforme pas une administration en appareil productif.

Cela ne signifie pas qu’une évolution institutionnelle serait inutile à terme. Cela signifie qu’elle ne peut plus être considérée comme une fin en soi. Elle ne trouvera sa légitimité que si elle améliore la capacité collective à produire, investir, gérer et protéger. Plus de responsabilités implique nécessairement plus d’obligations de résultats.

Un plan quinquennal avant de nouvelles promesses

C’est probablement l’angle mort du débat antillais. Les discussions institutionnelles sont souvent dominées par les questions juridiques, politiques et identitaires, alors que la responsabilité locale devrait d’abord se traduire par une vaste transformation économique. Elle supposerait de repenser la fiscalité, l’investissement, le financement des entreprises, les infrastructures, la production locale, la formation, l’emploi, la relation avec les marchés extérieurs et les mécanismes de solidarité nationale.

Avant de réclamer davantage de pouvoir, il faudrait donc présenter aux citoyens un véritable plan quinquennal de développement et le modèle économique, financier et administratif susceptible de le soutenir. Ce plan devrait reposer sur des données fiables, des chiffrages, une planification sectorielle, des priorités clairement établies et un calendrier d’exécution. Il devrait préciser les investissements à réaliser, leur coût, leurs financeurs, les responsabilités de chacun et les résultats attendus.

Ce travail ne peut dépendre de prises de position isolées. Le Haut-Commissariat à la stratégie et au plan, héritier du Commissariat général du Plan, pourrait voir sa mission élargie à l’outre-mer afin d’éclairer les choix de développement de la Guadeloupe et de la Martinique. Il pourrait analyser, dans une perspective de moyen et de long terme, les enjeux démographiques, économiques, sociaux, environnementaux, technologiques et culturels. La croissance, la consommation, la transition écologique et énergétique, le changement climatique, l’eau, les transports, le tourisme, le commerce, l’agriculture et les futures filières industrielles devraient être étudiés dans un même cadre prospectif.

Une telle institution pourrait apporter une assistance technique à la Région Guadeloupe et à la Collectivité territoriale de Martinique pour coconstruire ce plan de développement, produire les analyses nécessaires et éclairer les travaux des élus locaux comme des parlementaires. L’objectif ne serait pas de dessaisir les territoires de leurs choix, mais de leur donner des bases chiffrées et des capacités d’expertise à la hauteur de leurs ambitions.

L’autonomie comme contrat de responsabilité

L’autonomie ne devrait pas être présentée comme une récompense politique ni comme l’aboutissement naturel d’une revendication identitaire. Elle devrait être considérée comme un contrat de responsabilité. Davantage de pouvoir signifie davantage de responsabilités ; davantage de responsabilités signifie davantage d’obligations de résultats. Une autonomie crédible doit pouvoir répondre à une question simple : que feraient demain les institutions autonomes que les institutions actuelles ne parviennent pas à faire aujourd’hui ?

Il faut donc renverser le raisonnement. Plutôt que de dire aux citoyens : « donnez-nous davantage de pouvoir et nous réglerons vos problèmes », il faudrait pouvoir leur présenter une méthode précise : voici comment nous allons agir, combien cela coûtera, qui financera, qui sera responsable et quels résultats nous nous engageons à atteindre. C’est cette culture du résultat, de l’évaluation et de la reddition de comptes qui peut réconcilier la population avec l’action publique.

La crise actuelle devrait imposer une forme d’humilité politique. Avant de demander de nouvelles compétences, il faut démontrer la capacité à transformer efficacement celles qui existent déjà. Avant de réclamer davantage de pouvoir, il faut accepter davantage de transparence et de contrôle. Une population acceptera d’autant plus facilement une décentralisation accrue qu’elle constatera qu’elle permet de mieux gérer l’eau, les transports, les déchets, la santé, l’éducation, les infrastructures et le développement économique.

La confiance se reconquiert dans la vie quotidienne

La défiance ne naît pas spontanément. Elle se construit dans l’accumulation des expériences quotidiennes. Une coupure d’eau n’est pas seulement une panne technique pour une famille ; elle devient le symbole d’une institution qui semble incapable de garantir un besoin fondamental. Un transport défaillant n’est pas un simple problème d’organisation ; il peut empêcher un salarié de rejoindre son travail, un élève ou un étudiant de suivre ses cours, ou une personne âgée d’accéder à un service.

À force de vivre ces situations, le citoyen peut finir par penser que les institutions sont davantage préoccupées par leur fonctionnement interne que par les réalités de la population. La défiance peut alors se retourner non seulement contre l’État, mais aussi contre les collectivités locales lorsqu’elles apparaissent incapables d’assumer les responsabilités qu’elles revendiquent. Le dysfonctionnement des services publics devient, dans les esprits, la preuve de l’inefficacité institutionnelle, puis un motif de rejet des nouvelles ambitions politiques.

L’urgence des Antilles est-elle d’abord institutionnelle, ou est-elle économique, administrative et managériale ? Si les citoyens réclament de l’eau, des transports fiables, des soins accessibles, des écoles fonctionnelles et des services publics efficaces, leur première demande n’est peut-être pas de changer de statut. Elle est de pouvoir vivre normalement sur leur territoire.

La véritable autonomie ne commence donc pas avec un changement de statut. Elle commence lorsque les institutions démontrent qu’elles sont capables de prendre en charge leur destin. Cette capacité ne se proclame pas : elle se mesure à la qualité de l’eau, à la fiabilité des transports, à l’efficacité des services publics, à la capacité d’investir, à la création d’emplois et à la production de richesse.

On ne construit pas une autonomie solide sur une défiance croissante envers ceux qui sont appelés à l’exercer. La Guadeloupe et la Martinique se trouvent ainsi devant un choix décisif : poursuivre les débats institutionnels en laissant perdurer les dysfonctionnements qui nourrissent l’exaspération, ou faire de la restauration des services publics et de la construction d’un modèle économique crédible le préalable à toute nouvelle ambition. On ne devient pas responsable parce que l’on obtient davantage de compétences ; on devient crédible lorsque l’on démontre que l’on sait les transformer en résultats. À défaut, l’autonomie risque de rester une promesse politique de plus dans des territoires où les citoyens demandent désormais moins de promesses et davantage d’efficacité.

Jean-Marie Nol — Économiste et juriste