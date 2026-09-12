Kréyolomaj ba André Dejean

Nouvel-la rivé kon an kout tonnè, landimen 25 lanné atanta anlè World Center a, Nouyok. Apré gwo maladi ki gaté vayan dan an lopital la Florid, nou apri André Déjan pati an péyi san chapo e kalé jwé twonpet Abolay.
Tout mizisien Ayisien ni tjè-yo bréché, mé mizisien ek mélomàn Matinik tou, sirtou sa ka jwé twonpet.
Pou nou, André sé an véritab léjand ki fè an véritab ranboulzay adan zafè konpozé ek jwé twonpet-la. Epi Marina, épi sirtou manniè jwé’y épi frè’y saksofonis, Fred, sé mésié pòté an kanman dan mélodi kantékant an jé twonpet sakso ki inimitab. Yo té telman lianné, ou pa sav kiles ki lidè, kiles ki akonpayè.
Nou tout ni an fon kabech-nou ka pétayé, mélodi l’Univers oben La Foi, épi kisasayésa.
An lè, André pasé Matinik, é i montré an patjé moun isi jwé twonpet « Parallèle 14 » pabò lawout Didier. I jwé an patjé tan épi Simon Jirad, é nou pé di bravman, i anchouké an péyizaj mizikal Matinik- la.
Konpa a ka ped an brital aranjè, an bidim mizisien épi an potorik konpozitè
Mèsi « Les Frères Déjean », mèsi André, nou ka di’w bon vwayaj. Konsolasion-nou tou meg, sé sa’w kité ba mizik Ayisien an, mé pou mizik Karibéyen an, ek mizik épi an gran M.
André kon Fred épi lézot frè a, zot sé dé jéyan ba nou, mizisisen.
Lizay !
Jid