Le roi Charles visitera les Bahamas, Antigua-et-Barbuda et la Guyane en octobre

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Par Joanne Clark

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Le roi britannique Charles III se rendra dans trois pays de la Communauté des Caraïbes (CARICOM) plus tard cette année, dans le cadre d’une tournée d’une semaine qui comprendra sa participation à la réunion des chefs de gouvernement du Commonwealth (CHOGM).

Buckingham Palace a annoncé mercredi que le roi et la reine Camilla se rendront aux Bahamas, à Antigua-et-Barbuda et en Guyane lors de cette tournée, qui est prévue du 27 octobre au 4 novembre.

Le couple royal se rendra à Antigua-et-Barbuda dans le cadre du CHOGM 2026, qui se tiendra dans ce pays insulaire jumeau du 1er au 4 novembre.

Avant le rassemblement du Commonwealth, le roi Charles effectuera une visite royale aux Bahamas, où il reste chef d’État. Ce voyage marquera sa première visite dans le pays depuis son accession au trône en 2022, à la suite du décès de la reine Élisabeth II.

« Leurs Majestés le Roi et la Reine entreprendront une tournée d’automne du mardi 27 octobre au mercredi 4 novembre 2026. Cela comprendra une visite royale à Antigua-et-Barbuda, qui coïncidera avec la présence de Leurs Majestés à la réunion des chefs de gouvernement du Commonwealth (CHOGM) 2026 , a déclaré le palais de Buckingham.

Le palais a déclaré que le roi effectuerait également une visite d’État en Guyane à l’invitation du président du pays et à la demande du gouvernement britannique.

« Avant la CHOGM, le roi effectuera une visite royale aux Bahamas, dont Sa Majesté est également chef d’État. Sa Majesté effectuera ensuite une visite d’État au Guyana, à l’invitation du président de la Guyane et à la demande du gouvernement britannique. La visite marquera 60 ans de relations bilatérales entre le Royaume-Uni et la Guyane, selon le communiqué.

Le Guyana a obtenu son indépendance de la Grande-Bretagne en mai 1966 et est devenu une république en 1970.

Buckingham Palace a déclaré que la tournée dans les Caraïbes mettra en valeur les peuples et le patrimoine de la région, affirmant qu’elle « célébrera les communautés, les cultures et la nature au sein de la famille du Commonwealth ».

La visite aux Bahamas va également répondre à une intention exprimée par le roi Charles il y a deux ans après qu’il n’ait pas pu se rendre dans le pays en raison d’un traitement contre le cancer.

En 2024, le roi s’est excusé d’avoir manqué les célébrations marquant le 50e anniversaire de l’indépendance des Bahamas et a dit au Premier ministre Philip « Brave » Davis qu’il espérait se rendre dans le pays à l’avenir.

Les Bahamas ont obtenu leur indépendance de la Grande-Bretagne en 1973, mais ont conservé le monarque britannique comme chef d’État.

La tournée d’octobre amènera le roi dans une région où le débat sur l’avenir de la monarchie s’est intensifié ces dernières années, plusieurs pays des Caraïbes envisageant de devenir des républiques. La Barbade a destitué la défunte reine Élisabeth II en tant que chef d’État et est devenue une république en 2021, tandis que d’autres nations des Caraïbes du Commonwealth ont discuté de changements constitutionnels similaires.