Les gangs haïtiens déplacent leurs opérations dans la campagne, selon un rapport

Reuters

Les gangs armés d’Haïti se développent de plus en plus à partir de Port-au-Prince dans les zones rurales, adoptant des tactiques de hit and run y compris les enlèvements, le vol de bétail et les barrages routiers tandis que la sécurité et les réponses politiques restent concentrées sur la capitale, a annoncé un nouveau rapport lundi.

L’analyse, publiée par l’Observatoire haïtien de la Global Initiative Against Transnational Organized Crime, a déclaré que ce changement représente plus qu’une extension de l’activité des gangs urbains dans la campagne.

Les gangs utilisent de petites unités mobiles pour mener des raids rapides, harceler les communautés et se déplacer entre les zones servant de sanctuaires et de cibles, selon le rapport. L’approche permet aux groupes armés de projeter leur influence et de perturber la vie quotidienne sans occuper un territoire de façon permanente.

Le rapport a cité l’attaque récente contre Kenscoff, une communauté montagneuse à l’extérieur de Port-au-Prince, comme un exemple de la nature changeante de la violence des gangs. L’assaut a tué des dizaines de personnes et impliqué un enlèvement de masse, selon le journal.

Il a également souligné l’insécurité croissante dans l’Artibonite, l’une des principales régions agricoles d’Haïti, où les gangs ont pris pour cible les communautés, les routes de transport et les terres agricoles.

La violence croissante dans les zones rurales pose un défi aux forces de sécurité haïtiennes, qui selon le rapport ne disposent pas du personnel, de l’équipement et de la formation nécessaires pour contrer des groupes armés très mobiles à travers des terrains montagneux et dispersés.

Le rapport indique qu’une réponse de sécurité à elle seule serait insuffisante, appelant à des mesures pour protéger les agriculteurs, restaurer les économies locales et résoudre les conflits fonciers et communautaires de longue durée, parallèlement aux efforts visant à désarmer et réintégrer les membres des gangs.

Reportage par Kylie Madry ; Montage par Fabiola Arámburo