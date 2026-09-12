Le tourisme à Cuba plonge de 62 % alors que la crise économique s’aggrave

Par Joanne Clark

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Mardi 8 septembre 2026

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L’industrie touristique cubaine a enregistré un déclin spectaculaire en 2026, les arrivées internationales ayant chuté de 62 % au cours des sept premiers mois de l’année, alors que la crise économique prolongée du pays et la pression croissante des États-Unis pèsent de plus en plus sur l’une de ses industries les plus importantes.

Les chiffres publiés mardi par l’Office national cubain de statistiques et d’information (ONEI) ont montré qu’environ 419 000 visiteurs se sont rendus sur l’île entre janvier et juillet, en baisse par rapport à environ 1,1 million au cours de la même période en 2025.

Cette forte baisse survient alors que Cuba continue de faire face à une grave crise économique marquée par des pénuries, des coupures d’électricité et une pression croissante sur les entreprises et les ménages.

Le tourisme, longtemps une source majeure de devises étrangères pour l’économie cubaine, a été particulièrement touché.

Entre mai et juillet, le Département d’État des États-Unis a annoncé des mesures ciblant les entreprises du secteur touristique cubain, y compris des restrictions qui pourraient geler les comptes ou empêcher les entreprises concernées d’opérer dans le système financier américain.

Les grands groupes hôteliers internationaux qui ont des activités de longue date à Cuba, notamment Meliá et Iberostar, ainsi que Royalton, ont par la suite suspendu leurs contrats dans le pays.

Les services de paiement Visa et Mastercard ont également été retirés, créant d’autres défis pour les voyageurs internationaux et les entreprises touristiques.

La connectivité aérienne a également été considérablement affectée.

Les principaux transporteurs, dont World2Fly, Air France, Turkish Airlines et Iberia, ont suspendu leurs vols après que le gouvernement cubain a annoncé que les avions ne pouvaient plus faire le plein sur l’île en raison de pénuries de carburant.

Les derniers chiffres représentent un autre revers majeur pour une industrie qui avait déjà du mal à retrouver sa force d’avant la pandémie.

Cuba a accueilli environ 4,3 millions de visiteurs internationaux en 2019, avant que la pandémie de COVID-19 ne paralyse le tourisme mondial.

Au cours des trois décennies précédentes, le tourisme était devenu l’un des secteurs économiques les plus importants de Cuba, les autorités ayant précédemment estimé que ce secteur générait environ 3 milliards de dollars par an.

La détérioration en 2026 est devenue de plus en plus visible dans les principales zones touristiques, avec des hôtels, des hébergements privés et d’autres entreprises touristiques qui ferment ou fonctionnent avec beaucoup moins de clients. Les plages, les boutiques et les attractions qui dépendaient traditionnellement beaucoup des visiteurs étrangers ont également connu une baisse de la circulation.

Le ralentissement du tourisme aggrave les défis économiques plus larges auxquels fait face Cuba, où les pénuries de carburant et d’autres biens essentiels ont contribué à des perturbations dans l’ensemble de l’économie.

Avec des arrivées internationales à moins de la moitié de leur niveau un an plus tôt, les derniers chiffres de l’ONEI indiquent que l’une des principales sources de devises étrangères de Cuba est maintenant confrontée à une reprise de plus en plus difficile.