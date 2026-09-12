BRIDGETOWN, Barbade – La CDB lance un espace d’évaluation caribéen pour renforcer les institutions régionales et promouvoir l’efficacité du développement

: La Banque de développement des Caraïbes (BDC), par l’intermédiaire de son Bureau de l’évaluation indépendante (OIE), a ouvert aujourd’hui le premier espace d’évaluation caribéen (CEvalSpace) 2026, lançant officiellement un forum régional unique en son genre conçu pour renforcer les systèmes d’évaluation, améliorer la prise de décision et soutenir le renforcement des institutions publiques dans les Caraïbes.

Organisé du 1er au 3 septembre au Wyndham Grand Hotel à la Barbade, CEvalSpace 2026 rassemble des décideurs politiques, des responsables gouvernementaux, des praticiens du développement, des universitaires, des représentants du secteur privé et des organisations de la société civile, les évaluateurs, ainsi que les jeunes professionnels et les évaluateurs émergents des Caraïbes, pour examiner comment les données probantes et l’apprentissage peuvent améliorer la gouvernance, renforcer la responsabilisation et aider à obtenir de meilleurs résultats en matière de développement. Cette initiative s’inscrit dans le cadre de l’engagement de la CDB à renforcer les institutions, un pilier central du Plan stratégique décennal 2026-2035 de la Banque.

S’exprimant lors de la cérémonie d’ouverture, le président de la CDB Daniel M. Best a expliqué à quel point des institutions fortes sont essentielles pour aider les pays des Caraïbes à naviguer dans un paysage de développement de plus en plus complexe.

« Aujourd’hui, l’évaluation n’est plus un exercice technique mené à la fin d’un projet. C’est devenu une fonction stratégique du leadership et des institutions d’apprentissage », a-t-il déclaré. « L’évaluation indépendante est essentielle pour s’assurer que les institutions restent responsables des ressources qui leur sont confiées et, plus important encore, des résultats de développement qu’elles promettent aux personnes qu’elles servent. »

Le président Best a noté qu’à mesure que les pays des Caraïbes font face au changement climatique, aux pressions budgétaires, à la transformation numérique et à l’évolution des réalités démographiques, une prise de décision éclairée par des données probantes est devenue indispensable.

Dans un tel environnement, l’intuition seule ne suffit pas. L’expérience seule ne suffit pas. Les bonnes intentions ne suffisent certainement pas. Nous avons besoin de preuves qui nous aident à investir judicieusement, à apprendre continuellement et à nous adapter rapidement », a-t-il expliqué. « Les organisations fortes ne sont pas celles qui ne font jamais d’erreurs, ce sont celles qui apprennent le plus vite. »

Conçu comme un forum dédié aux perspectives, priorités et systèmes de connaissances des Caraïbes, CEvalSpace est destiné à devenir la plateforme phare de la région pour l’échange de connaissances, le réseautage professionnel et le développement des capacités d’évaluation. L’événement inaugural a attiré plus de 150 participants de plus de 15 pays des Caraïbes et propose 20 sessions et 45 intervenants explorant des sujets allant de la performance institutionnelle et de l’efficacité du secteur public à l’innovation, aux opportunités d’utilisation de l’intelligence artificielle et des données, responsabilité et contribution aux résultats du développement.

Le chef du bureau de l’évaluation indépendante de la CDB, le Dr Roberto La Rovere, a déclaré que CEvalSpace reflète une reconnaissance croissante du fait que les Caraïbes doivent s’appuyer davantage sur leur propre expérience et données probantes pour élaborer des solutions de développement.

« Ce que nous construisons ne se limite pas à ces quelques jours ensemble. Nous créons un espace où les décideurs politiques, les praticiens, les chercheurs et les leaders émergents peuvent apprendre les uns des autres, renforcer une culture d’évaluation et de preuves, traduire les connaissances en actions. Les Caraïbes ont besoin de dirigeants capables de poser des questions difficiles, de générer des preuves et de les utiliser pour renforcer la responsabilité, améliorer la performance et construire des institutions plus solides ».

Le premier CEvalSpace est réalisé en partenariat avec le Bureau de l’évaluation et de la surveillance (OVE) de la Banque interaméricaine de développement, Caribbean Evaluators International (CEI), l’Université des Indes occidentales (UWI) et le Centre CLEAR pour l’Amérique latine et les Caraïbes (CLEAR-LAC). Les sessions publiques et plénières de l’événement seront diffusées en direct sur le site web de la CDB, LinkedIn et YouTube.

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Légende de la photo : L’honorable Marsha Caddle, ministre des Affaires économiques et du Plan au cabinet du Premier ministre de la Barbade (centre), est flanquée de M. Daniel M. Best, président de la Banque de développement des Caraïbes (à droite), et du Dr. Roberto La Rovere, Chef du Bureau de l’évaluation indépendante de la CDB, lors de la cérémonie d’ouverture du premier espace caribéen d’évaluation (CEvalSpace). Le premier forum régional en son genre a été créé pour renforcer les systèmes d’évaluation, améliorer la prise de décision et soutenir des institutions publiques plus fortes dans les Caraïbes grâce à l’apprentissage fondé sur des preuves et la responsabilité. Les dirigeants ont uni leurs forces pour ouvrir l’événement de trois jours, qui se déroule du 1er au 3 septembre au Wyndham Grand Barbados.

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