KRÉYOLAD 1454
Sé jou-tala es sé épi van lézavan-an ? Nou ka konstaté ni an vié anbian kout fizika fè siwawa pa koté Tèsenvil. Dret douvan an lékol, yonndé kout fizi pété bobo bo.
Ti-anmay ni lakarel, fanmiy entjet kon tajtet an finet nef. Sé pofésè-a menmdésidé fè an « Dwa tjilé ». Kivédi, jédi pasé yo tout-la sanblé douvan lapotlékol-la ek yo pa antré fè lékol.
Sendika-a (SNES) istrésé, i mandé préfé-a mété an milié pour zam pa fè chien an lari Tèsenvil kon sé jou-tala.
Magré nou an périod lézavan nwel, sè lè pou mandé Jézi mennen lapé an tjè-moun. Sé périod chanté nowel, mé ni moun ka babiyé pas menm pou chanté nowel, atjelman fok péyé gwo konsa lajan pou ou pé chanté. Pa ni zafè alé kayle vwazinaj pou bokanté ankò.
Sé pofésè lékol-la pè, ni ki di :
– Si sé vakabon-an pa ka menm respekté bò lékol ankò étila ti-anmay ka jwé, sa pé pa alé pies toubannman !
Es nou menm-lan nou pou tjilé kon makata ek kité lari-a, kartjé-a, péyi-a pou vakabon épi zam ?
Es fok ké mandé nouvo prézidan larépiblik-la fè kon ta Salvadò-a ? Débatjé an péyi épi lawmé pou fini épi zafè zam-la ?
Si zot sav fè di mwen !
Jid
Bel poveb kréyol « Si pé té ni soutirè, pa té ké ni volè «
Not pou konprann
Les enseignants d’une école des Terre Sainville ont opposé leur droit de retrait à la suit de coup de feu aux abords de l’école.
–KRÉYOLAD 1454
Dwa tjlé
Sé jou-tala es sé épi van lézavan-an ? Nou ka konstaté ni an vié anbian kout fizika fè siwawa pa koté Tèsenvil. Dret douvan an lékol, yonndé kout fizi pété bobo bo.
Ti-anmay ni lakarel, fanmiy entjet kon tajtet an finet nef. Sé pofésè-a menmdésidé fè an « Dwa tjilé ». Kivédi, jédi pasé yo tout-la sanblé douvan lapotlékol-la ek yo pa antré fè lékol.
Sendika-a (SNES) istrésé, i mandé préfé-a mété an milié pour zam pa fè chien an lari Tèsenvil kon sé jou-tala.
Magré nou an périod lézavan nwel, sè lè pou mandé Jézi mennen lapé an tjè-moun. Sé périod chanté nowel, mé ni moun ka babiyé pas menm pou chanté nowel, atjelman fok péyé gwo konsa lajan pou ou pé chanté. Pa ni zafè alé kayle vwazinaj pou bokanté ankò.
Sé pofésè lékol-la pè, ni ki di :
– Si sé vakabon-an pa ka menm respekté bò lékol ankò étila ti-anmay ka jwé, sa pé pa alé pies toubannman !
Es nou menm-lan nou pou tjilé kon makata ek kité lari-a, kartjé-a, péyi-a pou vakabon épi zam ?
Es fok ké mandé nouvo prézidan larépiblik-la fè kon ta Salvadò-a ? Débatjé an péyi épi lawmé pou fini épi zafè zam-la ?
Si zot sav fè di mwen !
Jid
Bel poveb kréyol « Si pé té ni soutirè, pa té ké ni volè «
Not pou konprann
Les enseignants d’une école des Terre Sainville ont opposé leur droit de retrait à la suit de coup de feu aux abords de l’école.