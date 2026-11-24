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Roosevelt Skerrit a annoncé le 18 novembre des élections législatives anticipées en Dominique, fixées au 16 décembre 2026. Le dépôt des candidatures doit intervenir le 30 novembre. Premier ministre depuis 2004, il sollicite un nouveau mandat pour le Parti travailliste, au pouvoir depuis 2000. Il présente cette échéance comme le moyen d’engager une nouvelle phase de développement avec une équipe renouvelée.

Le chef du gouvernement met en avant la géothermie, l’aéroport international en construction, l’emploi et les investissements dans les infrastructures. Il entend aussi défendre la réforme fiscale annoncée pour janvier 2027. Dans son adresse à la nation, il insiste sur les réformes électorales, notamment la refonte du fichier et la mise à disposition de cartes d’électeur. La nouvelle liste compte, selon lui, 36 923 inscrits.

Le dirigeant du United Workers Party, Thomson Fontaine, conteste le calendrier et dénonce une décision destinée à prolonger la domination du pouvoir. Son parti avait boycotté le scrutin de 2022 en réclamant des changements dans l’organisation des élections. Le vote de décembre mettra donc à l’épreuve, simultanément, le bilan économique du gouvernement et la confiance accordée au dispositif électoral réformé. Ces projets et ces réformes constituent les principaux arguments de la majorité dans la campagne qui s’ouvre.