Barbados Today

Champion Maritime Limited, entreprise barbadienne qui porte le projet Alpha Zulu RoPAC, propose de construire localement des navires associant voile, batteries, propulsion électrique et production solaire. Ils transporteraient des passagers et du fret sur palettes, y compris des marchandises réfrigérées. Une première liaison de démonstration relierait la Barbade, la Dominique et Antigua-et-Barbuda.

Son directeur, Ian Dash, s’appuie sur l’expérience de la goélette SV Ruth, lancée en 2014. Il défend une flotte de petites unités adaptées aux volumes caribéens. Pour les producteurs agricoles et les petites entreprises, des horaires fiables permettraient de préparer les expéditions et de fidéliser des clients dans les îles voisines.

L’entreprise prévoit donc d’interroger agriculteurs, industriels, grossistes et distributeurs : les statistiques actuelles du fret ne mesurent pas les échanges empêchés par l’absence de desserte régulière. À terme, elle imagine un réseau de courtes liaisons coordonnées numériquement. Cette perspective reste une proposition industrielle et commerciale : ni la flotte annoncée ni le service régulier ne sont présentés comme déjà opérationnels. L’enquête doit d’abord préciser la demande sur chaque trajet.