St. Lucia Times

Allen Chastanet, dirigeant de l’opposition à Sainte-Lucie, s’associe à quatre responsables de la Caraïbe orientale pour réclamer des explications sur les programmes de citoyenneté par investissement. La démarche concerne aussi la Dominique, la Grenade, Antigua-et-Barbuda et Saint-Christophe-et-Niévès. Ils demandent la publication des positions transmises à l’Union européenne concernant une éventuelle extinction de ces dispositifs.

La question porte sur les finances publiques : quelles dépenses dépendent de ces recettes, quels engagements ont été pris envers les promoteurs et comment poursuivre les investissements si les ressources diminuent ? Les oppositions réclament des déclarations au Parlement, un audit financier et une transition préparée avec les entreprises, les salariés et la société civile.

Le Premier ministre saint-lucien, Philip J. Pierre, indique attendre une réponse formelle de Bruxelles avant de dévoiler sa correspondance. Il défend l’apport du programme aux recettes et à l’emploi. Les oppositions souhaitent une négociation régionale et une évaluation des risques : elles soulignent qu’une perte d’exemption de visa n’entraînerait pas automatiquement la rupture des relations bancaires internationales.