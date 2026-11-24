The Gleaner.

La Jamaïque et les États-Unis ont signé à Kingston, le 19 novembre, un accord d’assistance mutuelle douanière après plus de vingt ans de négociations. Il établit un cadre de coopération entre la Jamaica Customs Agency et l’administration américaine Customs and Border Protection. Les priorités annoncées sont les trafics d’armes, de stupéfiants et les autres infractions liées aux échanges commerciaux.

Le dispositif doit faciliter la circulation du renseignement et l’appui aux investigations. Les administrations pourront mieux vérifier les mouvements de marchandises, confronter les déclarations et repérer des envois suspects. Il s’agit de relier les informations détenues de part et d’autre pour mieux identifier les circuits illicites.

Les États-Unis constituent le principal partenaire commercial de la Jamaïque. L’enjeu consiste donc à renforcer les contrôles tout en préservant la fluidité des échanges réguliers. Les bénéfices attendus concernent la sécurité et la confiance dans les opérations commerciales. L’accord formalise des mécanismes de travail ; les résultats dépendront des informations échangées et du suivi des enquêtes.