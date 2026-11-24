Trinidad Guardian

Le programme régional SargMarine entend donner aux pays caribéens les moyens de prévoir les échouages de sargasses et d’organiser une réponse commune. Présenté à la COP31, il dispose d’une subvention de 10 millions de dollars américains du Fonds pour l’environnement mondial, à laquelle s’ajoutent 67,3 millions de cofinancements annoncés. Sept pays sont concernés : Colombie, Panama, République dominicaine, Jamaïque, Trinité-et-Tobago, Grenade et Sainte-Lucie.

La CAF, banque de développement de l’Amérique latine et des Caraïbes, assure la mise en œuvre institutionnelle ; l’Organisation des États américains exécute le projet, avec un appui scientifique de l’Institut interaméricain de recherche sur les changements planétaires. Les priorités portent sur les alertes précoces, le partage des observations et la coordination des interventions sur les littoraux exposés.

L’ambition consiste aussi à étudier des débouchés pour les algues récoltées. Les communautés côtières, la pêche et le tourisme subissent les conséquences des accumulations. Mieux connaître les trajectoires et les périodes d’arrivée doit permettre de préparer la protection des côtes et la collecte. Le projet traduit ainsi la recherche d’une organisation régionale face à un phénomène qui franchit les frontières. La Martinique ne figure pas parmi les sept bénéficiaires annoncés.