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Dimanche 29 novembre 2026

Un nouvel homicide à Fort-de-France et les difficultés de la radiothérapie à Clarac marquent l’actualité martiniquaise de ce week-end. La venue annoncée de Jordan Bardella, un accord social à la CTM et une nouvelle aide aux pêcheurs figurent également parmi les informations des derniers jours, tandis que le semi-marathon a été marqué par deux hospitalisations en urgence absolue.

Un nouvel homicide à Châteaubœuf

L’homme de 31 ans atteint par balle samedi 28 novembre au soir dans une pizzeria de Châteaubœuf, à Fort-de-France, a succombé à ses blessures. Selon le décompte publié dimanche par RCI, cet homicide porte à 31 le nombre de personnes tuées en Martinique depuis le début de l’année, dont 30 par arme à feu.

Sur le terrain judiciaire, une opération menée vendredi en Martinique et dans l’Hexagone a conduit à une dizaine d’interpellations. Le chanteur Kalash a notamment été placé en garde à vue à Paris. L’enquête porte sur des faits présumés de trafic de stupéfiants, de trafic d’armes et de blanchiment. Le rôle attribué à chacun reste à établir et les personnes concernées bénéficient de la présomption d’innocence.

Des traitements de radiothérapie reportés à Clarac

Depuis le 20 novembre, des pannes successives perturbent le fonctionnement des deux accélérateurs du service de radiothérapie du CHU de Martinique, sur le site de Clarac. Des séances ont été interrompues ou décalées. La direction annonce une évaluation individuelle des patients concernés, le transfert des traitements vers l’appareil disponible lorsque cela est possible et un élargissement des horaires. Des évacuations sanitaires peuvent être envisagées au cas par cas. Un nouvel accélérateur est attendu en septembre 2027.

Jordan Bardella attendu lundi

Le président du Rassemblement national est annoncé en Martinique lundi 30 novembre. Le comité local du parti s’est réuni samedi à Sainte-Marie pour préparer cette visite. RCI rapporte une faible participation à cette rencontre, alors que la structure locale se réorganise après la démission de son délégué régional.

La reprise du travail annoncée au centre administratif de la CTM

Les personnels du centre administratif de la Collectivité territoriale de Martinique ont suspendu leur grève après un accord conclu vendredi. La reprise du travail est prévue lundi 30 novembre. Le calendrier annoncé prévoit de premières interventions à partir du 2 décembre, notamment sur les ascenseurs et les réseaux d’eau et d’électricité. Les représentants syndicaux attendent désormais la réalisation des engagements pris. [5]

Une nouvelle aide au carburant pour la pêche

Une troisième campagne de soutien aux entreprises de pêche prévoit une aide de 42 centimes par litre pour le carburant acheté entre le 1er septembre et le 31 octobre 2026. Les professionnels peuvent déposer leur demande en ligne auprès de l’Agence de services et de paiement jusqu’au 15 janvier 2027.

La vigilance jaune maintenue pour la montagne Pelée

Le bilan de l’Observatoire volcanologique et sismologique de Martinique, relayé par RCI, fait état de 238 séismes d’origine volcanique entre le 20 et le 27 novembre, contre 284 la semaine précédente. Aucun n’a été ressenti par la population. Les déformations observées au sommet ne sont pas significatives et la vigilance jaune reste maintenue.

Une marche contre les violences faites aux femmes

Plusieurs associations féministes martiniquaises se sont réunies samedi à Fort-de-France, avant une marche dans les rues de la ville. Organisée dans le prolongement de la journée internationale du 25 novembre, cette mobilisation visait à dénoncer les violences conjugales, sexuelles, psychologiques et sexistes, et à encourager les victimes à sortir du silence.

Deux hospitalisations lors du semi marathon

La 40e édition du semi-marathon international de Fort-de-France s’est déroulée dimanche matin. Le Kenyan Konor Philémon et l’Algérienne Souad Aït Salem remportent les classements masculin et féminin. Deux participants, âgés de 28 et 29 ans, ont toutefois été transportés au CHU en urgence absolue après avoir été pris en charge par les secours.