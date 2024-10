Emmanuel De Reynal écrit au journal Le Monde

A l’attention du rédacteur en chef du Monde

Bonjour,

Je me permets de vous écrire, car j’ai été profondément choqué qu’un titre de presse aussi “responsable” que le vôtre ait pu dériver à ce point dans la stigmatisation d’une catégorie de français de Martinique, au seul prétexte que ceux-ci héritent de la triste histoire coloniale de notre pays. La vidéo sur “les békés” que vous avez publiée sur votre compte Instragram est un modèle d’essentialisation raciste, et pour tout dire une honte !

Je vous rappelle que les 4.000 békés qui vivent en Martinique ne se résument pas aux clichés que vous colportez : 99% d’entre eux ne sont ni propriétaires d’hypermarchés, ni propriétaires de champs de bananes, et encore moins empoisonneurs de terres ; Ils sont des martiniquais parfaitement intégrés dans la vie de leur île. Ils sont pour certains dirigeants d’entreprises, mais aussi employés, ouvriers, artisans, curés, bonnes sœurs, médecins, chômeurs, RMIstes, artistes… Certains sont cons, d’autres intelligents, certains sont ouverts d’esprit, d’autres racistes, certains sont généreux, d’autres sont des pingres, certains sont riches, d’autres sont pauvres. Bref, ce sont des gens comme vous et moi, et rien (ni même la campagne odieuse déployée par le mouvement subversif du RPPRAC et relayée avec une grave efficacité par les réseaux sociaux et certains médias) ne justifie de mettre ces hommes et ces femmes dans “une boîte à haïr” et de leur coller une cible sur le dos.

Car vous n’êtes pas sans savoir qu’en Martinique, en ce moment, c’est une véritable campagne de haine qui s’abat sur cette population, dont le seul crime est d’être née blanche et de porter des patronymes d’ex colons. Vous n’êtes pas sans savoir que des appels au meurtre se répandent dans les réseaux sociaux par des activistes qui n’ont pour but que de semer la terreur, d’installer le chaos afin d’obtenir l’indépendance de la Martinique.

En diffusant votre vidéo, vous accréditez ces mouvements de haine, et vous légitimez toutes celles et ceux qui, sans aucune réserve, viennent désigner “coupable” chaque béké d’exister, et prononcent leur condamnation à mort. Si la haine se transforme en acte tragique demain, vous devrez en assumer votre part de responsabilité.

Votre journal doit, me semble-t-il, revenir à sa ligne éditoriale de base, faite d’analyses intelligentes et nuancées, conformes aux valeurs essentielles de notre démocratie. Car vous le savez mieux que personne, la vérité est bien plus complexe que les caricatures. Il me semble urgent que vous déprogrammiez au plus vite cette vidéo qui ne fait qu’attiser la haine, et dont les conséquences risquent de vous dépasser.

Je joins à ce mail un article que j’ai publié récemment sur le thème du racisme ordinaire :

https://www.laissemoitedire.com/2024/09/quand-le-racisme-devient-normal.html

Cordialement,

Emmanuel de Reynal, béké de Martinique

