Et « notre » Caraïbe, dans tout cela ? La “Pawol’s initil’s” d’Henri Pied du 05 nov 2024

Ces jours-ci, j’entends parler de toute part de « notre » Caraïbe…

On est « Caribéens » ou « Afro-Caribéens » ici ou là…

Mais cette Caraïbe-là…

Qui est-elle ?

Où est-elle ?

Que fait-elle ?

Beaucoup de questions, mais AUCUNE réponse…

Ces tous les jours que j’attends une ou des réponses de nos concitoyens : Chefs de CTM, Maires parfois liés à telle ou telle commune de telle ou elle autre île de cette Caraïbe, chefs de partis, CCIM, militants politiques ou grands et petits syndicalistes, « révolutionnaires », « indépendantistes » et « Assimilationnistes »…

« Notre » Caraïbe est quelquefois évoquée quand il s’agit de pourfendre telle ou telle opinion, tel ou tel parti, mais sans aucune donnée « objective »…

Vous voulez des questions ?

En voici quelques-unes…

Quel est le niveau du SMIC (ou son équivalent) à Sainte-Lucie ou Dominique ou Jamaïque ? Quels sont les prix de « leur » « CGM », etc.

Que donne la comparaison du PIB de nous et d’eux depuis 05, 10,15 ou 20 ans ?

Comment y sont traités, fonctionnaires, enseignants, prof, médecins ingénieurs, paysans, agriculteurs, chômeurs, ouvriers agricoles, entreprises et chefs d’entreprises « locaux » et « non locaux » …

Où en est sa police ?

Où en est la lutte contre le narco trafic ?

Où en est la « corruption » ?

Quelles aides elle reçoit de la « communauté » internationale (Chine/USA/Europe, etc…) et pourquoi cette aide ? Et qu’en est-il attendu, « en échange »…

Certes, par exemple, les stratégies de la France et de la Grande-Bretagne, ont toujours été très différentes, et, à l’heure actuelle, pour l’Afrique, notamment, il n’est pas du tout sûr que les anciennes colonies françaises se portent mieux que les anciennes colonies anglaises…

S’agissant du problème qui secoue, si terriblement, «Nôtre» pays ces mois-ci, celui de la vie chère, avons-nous des éléments de comparaison qui nous permettraient de savoir si « ils » font « mieux » ou « pires » que nous…?

Quelles études notre chère « INSEE », et surtout « notre » CTM », a/ont-t-elle(s) effectuées pour éclairer notre opinion et éviter que vérités et sottises ne s’entrecroisent …?

Qui a pris, ne serait-ce qu’un de nos célèbres gommiers, pour franchir les 2 si petits-bras de mer qui nous séparent d’eux pour « informer » (informer et non manipuler) l’opinion des Guadelou-péennes-péens et des Marti-quaises- quais…?

Qui ? Qui ? Qui ?

Ayen! Nobody !

Personnellement j’ai mon avis sur ces questions.

Non par idéologie, mais parce que côtoyant assez souvent nos « frères » de « notre » Caraïbe, « leurs » réponses m’ont donné quelques repères que ni l’INSEE, ni la CTM, ne m’a fourni(es)…

Faites vous-mêmes cette expérience… Cela est possible pour chacun de nous…

Et, si, celle-ci aboutissait à ne pas être trop complexé dans ce face-à-face comparatif…

Je suis encore plus tranquille , car je sais que ce que « nous » sommes en 2024 est le résultat d’une lutte silencieuse, continue, opiniâtre, des 04 ou 05 générations de Mamans et de Papas qui nous ont précédés, (Merci Maman Ninie, Merci papa Saint-ange, Merci Tonton Marcel, Tonton Gratiant, Merci Tante Flora, Merci Maman Asie, et je ne peux pas ici les nommer tous…) et dont chacun de mes acquis d’aujourd’hui, est, d’évidence, le résultat de leur stratégie silencieuse MAIS voulue et consciente.

OUI CONSCIENTE.

Ceux qui pensent le contraire zappent cet héritage fabuleux.

Et c’est triste…

Si triste…Pour eux…

Henri (Luc) Pied

J’aime ça : J’aime chargement…