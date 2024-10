EXPO. Shari Petti jeudi au Studio Lumina

Le studio Lumina vous invite à la sortie de résidence de l’artiste Shari Petti ce jeudi 24 Octobre à partir de 18h30.

Cette première restitution An Ba Soley marque l’aboutissement de 3 semaines de résidence de recherche-création de l’artiste en Martinique, et sera ponctuée par un échange convivial, une présentation de ses travaux antérieurs et actuels. Vous découvrirez l’univers visuel de l’artiste, ses recherches sur le carnaval à Trinidad mais aussi son travail initié en Martinique autour des mémoires liées à l’éruption volcanique.

La résidence An Ba Soley ambitionne de favoriser la création plastique et d’explorer le patrimoine mythologique et oral caribéen. Elle offre un espace et des moyens de création aux artistes de la Caraïbe.

