Flann flanm – Kréyolad 1033

Dépi dimanch oswè anlo moun kontan mé an patjé anmerdé tou. Ni dé ansien esportif dan yo ka fè sik pas Flanm olenpik-la ka vini Matinik. Sa permet anlo moun dékouvè tout jénes an tan lontan éti té ni lokazion partisipé an Jé Olenpik. Kontel Rojé Velasques, i té trapé an méday bronz an 4x400m an 1972 pa koté Lalmay.

Chelchè

Pa koté koté komin Chelchè misié limè pofité fè moun chonjé atlet komin an ki matjé non yo kontel : Jilien Sicot, Jan-Maks de Chavigny oben Elsa de Vassoigne té ni foto yo asou pliziè pòtré pou moun té chonjé.

Mékontan

Mé akondi pawol-la ou pé kontanté tout moun. Adjilbè di mwen i konnet an boug ki mandé lapli-a tonbé dri pou étenn flanm-lan. Dapré misié la CTM épi sertenkomin té ké brilé trop lajan ek gaspiyé twop tan pou si pé lapech ka ba. Misié té ké simié yo ralé kanno yo atè ek fè anlot bagay épi tout lajan-an yo ka dépansé pou ayen. Savrè sé pa pou tousa Piè* éti té matjé « An Neg sé an siek » pofité pati monté an filan. Anlo moun Lanmanten ka rigrété’y, sé té ansien ansien mè yo.

Mé lè Korali* pran ti limiè Flanm Olenpik ki rivé abò an gran vwalié* la pou té limen an gwo boukan bò lanmè-a asou Lasavann tout moun té bien kontan filmé sa épi powtab-yo. Flanm Olenpik-la rivé a 7tè’d swè mé dépi katrè té ja ni plen moun té ka espéré’y.

Nou lé kwè Flanm Olenpik-la ké permet anlo jénes alé voté pas an dènié eleksion an patjé pa té pran lapenn déplasé.

Jid

Bel poveb kréyol

« Lè limiè mò tout granmoun sé timanmay

Not pou konprann

Gran vwalié, c’est le trimaran « Banque Populaire » qui a ramené la flamme olympique depuis la Guadeloupe.

Koralie « Coralie Balmy a été la première athlète a allumer la vasque

Piè, Piierre Samot l’ancien maire du Lamentin est décédé

