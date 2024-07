Fort-de-France : le cri d’alarme d’une hôtelière sur le tourisme en centre-ville

Dans cette tribune poignante, Frédérique Dispagne, gérante du Patio Foyalais à Fort-de-France, soulève des questions cruciales sur l’avenir du tourisme dans la “Ville Capitale”. Suite à un récent incendie ayant perturbé l’activité hôtelière, Mme Dispagne dresse un constat sans concession des défis auxquels font face les professionnels du tourisme à Fort-de-France. De l’insécurité aux problèmes d’infrastructures, en passant par le manque d’animations, elle pointe du doigt les nombreux obstacles qui entravent le développement touristique de la ville. Tout en exposant ces difficultés, l’auteure propose des solutions et lance un appel aux autorités locales pour une action concertée visant à revitaliser le centre-ville et à soutenir les acteurs du tourisme.

Est-il encore possible d’exercer le tourisme au Centre-Ville de Fort-de-France ?

Mon whatsapp vibre. Il a raison. Une nouvelle importante, à deux titres : l’état des commerces en centre-ville et la bonne marche du tourisme foyalais.

« Un incendie dans la nuit en plein centre-ville de Fort-de-France Le feu s’est déclaré dans la nuit (14 au 15 juillet) dans un commerce désaffecté. Les occupants de l’hôtel Impératrice ont été évacués. Un incendie s’est déclaré cette nuit à la rue Antoine Siger à Fort-de-France vers 2h40. Selon nos éléments, il s’agirait d’un feu de moto qui se serait propagé dans un bâtiment au numéro 10, un commerce désaffecté (…) Les pompiers qui sont intervenus ont dû éviter un risque de propagation notamment vers l’hôtel l’Impératrice, rue de la Liberté. »

Je pense immédiatement : les hôteliers ont géré, géré comme nous hébergeurs et commerçants le faisons si souvent, gérer des problèmes qui ne nous appartiennent pas, gérer les problèmes de notre localisation géographique : Fort-de-France, et tout particulièrement son Centre-Ville.

Je suis moi-même gérante d’un meublé de tourisme à Fort-de-France, au 19 rue Achéen, ex-Gallieni : Le Patio Foyalais. Jusqu’à quand nous, hébergeurs du tourisme, devrons-nous gérer des problèmes qui ne nous appartiennent pas et appartiennent à notre Ville ?

Pourquoi un touriste choisit-il de venir au Centre-Ville ? Question légitime, quand beaucoup de martiniquais évitent de s’y rendre. De mon expérience de 7 ans, je pense pouvoir livrer quelques pistes de réponse à cette interrogation. Je tâche même de livrer à chaque obstacle une solution pérenne.

Le touriste vient au Centre-Ville pour être à mi-chemin entre le Sud de la Martinique et le Nord, sans oublier son Centre.

S’il vient par exemple deux semaines, le touriste bénéficie des navettes maritimes pour découvrir nos plages la première semaine. Il loue un véhicule pour accéder au Nord la seconde semaine.

Très régulièrement, ces navettes sont en grève et mon client touriste qui avait imaginé le Centre-Ville comme voie royale pour se rendre aux Trois-Ilets, aux Anses d’Arlet par la mer .. s’est assez mal projeté. Les navettes sont continuellement hors service et en état de grève. Tant pis pour nous qui comptions sur cette artère majeure du tourisme foyalais.

La solution ? Créer des navettes alternatives à heures très fixes par établissement hôtelier c’est une évidence.

Les navettes récupèrent les clients dans les hôtels foyalais le matin et les déposent en fin d’après-midi. A l’aller et au retour, peu d’embouteillages garanti, et beaucoup de touristes qui ne souhaitent pas louer de véhicules pour se rendre sur les plages de l’île. Avis aux entrepreneurs martiniquais, un aller-retour aux Salines, à Tartane ou aux Trois-Ilets en mini bus pour mes touristes ? Je signe immédiatement avec l’entrepreneur.se qui me propose cette alternative.

Le tourisme vient en Centre-Ville pour vivre l’urbanité, profiter du monde et le faire en toute sécurité. Nous en venons au sujet de l’errance non maîtrisée qui incommode tous les jours les locaux et les touristes, et qui m’a valu ce doux commentaire sur Booking : « Quartier ou il y a beaucoup d’itinérance- nous nous sommes fait harceler et suivre »

Un autre client de m’expliquer tout en écourtant son séjour : j’adore votre patio mais pas votre ville. Je pars à Schoelcher, ce sera plus calme. L’errance.. combien sont nombreuses les plaintes, les sentiments d’insécurité et dérangements, mendicités, et insécurités..

En échangeant avec d’autres hébergeurs, notamment des hôteliers, l’un d’entre eux s’interrogeait sur la pérennité de l’ouverture de sa terrasse donnant sur le Centre Ville.

La solution ? Élémentaire et exclusivement politico-sanitaire : une gestion de l’errance et de la maladie mentale, une gestion des addictions à la drogue et des centres de soin visant à accueillir nos concitoyens dans l’errance dans le Nord, le Sud, le Centre. Les errants viennent de toutes les communes de la Martinique et espèrent en fréquentant la ville avoir plus de trafic et de chances dans leur mendicité. Nous ne sommes pas à la hauteur de nos errants, nous ne leur offrons aucune solution digne de leur humanité. Il s’agit d’une responsabilité territoriale, conjointe aux trois EPCI et qui incombe à la CTM qui doit en être le chef d’orchestre incontestable.

Le touriste vient en Centre-ville pour bénéficier d’une offre vaste de restauration et de commerces de bouche. Pour le moment et pour le satisfaire, je suis fière de pouvoir citer la rue Garnier Pagès. C’est un début, il faut le reconnaître. Mais à part cela ? Mes clients se plaignent de ne pas trouver de restaurants et de choix au Centre-Ville, particulièrement le soir et ne parlons pas des dimanches. La faute à qui ? Ils me questionnent sans cesse sur l’ouverture des cabanons en bois censés redonner vie à Fort-de-France sur sa Savane. Nombre d’entre eux se plaignent que leurs dollars sont refusés dans les commerces. Et des codes couleurs facilitatrices de la déambulation touristique, pour l’identification de chaque artère du Centre Ville, c’est pour quand ? La solution est simple : la rue Garnier Pagès a vu son décor émergé en quelques mois. Pourquoi ne pas la généraliser sur 5 rues à minima, les plus fréquentées et les plus stratégiques, pour colorer et animer Fort-de-France ? Les cellules d’animation de la Ville ne sont-elles pas payées à assurer cette Animation ? Appel à toutes les volontés associatives foyalaises : c’est en multipliant les initiatives à l’exemple des commerçants de la rue Garnier Pagès que nous y arriverons.

Le touriste vient dans un hébergement touristique pour avoir de l’eau dans sa chambre et profiter des commodités de l’eau. Évoquons nos récurrentes coupures non concertées.. Presque récurrentes comme Noël mais ce n’est pas un cadeau de voir mes clients débouler furieux en me réclamant des remboursements de nuitées et qu’ils payent AUSSI pour bénéficier d’une douche . garante de la qualité de mon établissement : ces coupures ne rendent-elles pas encore plus complexes mon exploitation commerciale ? L’eau ne fait-elle partie intégrante du processus de production ? Pour les hébergeurs touristiques, qui, en plus de leurs chambres, proposent aussi un restaurant, et soyons complètement fous : un Spa, ne sont-ils pas de fait soumis à des contraintes sanitaires réglementaires ? Comment gérer dans ces temps de coupure la limitation de l’accès aux toilettes dans les espaces de restauration ?

Et je m’interroge encore sur l’interrogation de notre dédommagement en tant qu’établissement recevant du public ( ERP). Où est le tel et tel qui me fait des leçons de qualité tourisme et me laisse désormais seule, à me faire hurler dessus ? Les factures d’eau arrivent quelques semaines plus tard, sans geste commercial. A minima, où sont les mots d’excuse et de respect aux résidents, aux citoyens, aux hébergeurs, aux restaurateurs, aux commerçants qui ne coûtent rien qu’un peu d’humilité et de savoir-vivre de tous ces institutionnels remplis de discours ? La solution aussi est simple en attendant une concertation efficace de nos élus : un financement par la Ville de citernes et de réserve d’eau conséquentes pour tous ses ERP.

Parfois, j’ai une tentation, un coup de baguette magique et je parachuterais le Patio Foyalais fissa aux Trois-îlets ou au Diamant. Allez je me reprends .. je me dis chaque jour courage tu peux faire quelque chose pour ta Ville..

Vannée par ces conjonctures extérieures à ma gestion, à ma zone de contrôle, je contemple avec stupeur mes commentaires sur les réseaux, et je pleure cet i bon kon sa forcé et de mise en Centre-Ville.

Nous sommes le 15 juillet, Le feu s’est déclaré dans la nuit (14 au 15 juillet) dans un commerce désaffecté. Les occupants de l’hôtel Impératrice ont été évacués.

Je compatis avec cet hôtelier qui rencontre une difficulté supplémentaire, à laquelle il est totalement étranger.

l’Impératrice, hôtel 3 étoiles au 15 rue de la Liberté, à Fort-de-France.

Quelle liberté ? Celle du commerce paisible ? Certainement pas.

Frédérique DISPAGNE

Gérante du Patio Foyalais qui ne démissionnera pas

