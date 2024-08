Grève au SMTVD : Des perturbations dans la collecte et le traitement des déchets sur le territoire de la CACEM

La CACEM informe ses administrés que, suite à un mouvement de grève débuté ce jour au Syndicat Martiniquais de Traitement et de Valorisation des Déchets (SMTVD), des perturbations affecteront les services de collecte et de traitement des déchets sur l’ensemble de notre territoire. Le site de l’Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux (ISDND) est actuellement inaccessible en raison du mouvement de grève. Le Centre de Valorisation Organique (CVO), qui était déjà en arrêt technique jusqu’à samedi en raison d’une panne de broyeur en cours de réparation, est également bloqué. L’Unité de Traitement et de Valorisation des Déchets (UTVD), bien qu’en fonction, est donc déjà saturée. Les déchèteries du centre, à savoir Choco-Choisy (Saint-Joseph), Case-Navire (Schoelcher), et Chateauboeuf (Fort-de-France), sont également fermées. Tous ces équipements sont, en conséquence fermés jusqu’à nouvel ordre. Les mesures mises en place En raison de ces circonstances exceptionnelles, les mesures suivantes sont mises en place : Suspension des prestations pour la mise à disposition de bennes pour les déchets verts. La collecte de métaux peut toutefois continuer.

Collectes de déchets sur le territoire : Encombrants et déchets verts : Collectes suspendues. Les Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques (DEEE) seront maintenus. Ordures ménagères : Collectes très fortement perturbées. La collecte des emballages recyclables sera maintenue.

Nous appelons les administrés à faire preuve de compréhension et à limiter, dans la mesure du possible, leur production de déchets pendant cette période. Les équipes du SMTVD sont mobilisées pour rétablir le service normal dans les meilleurs délais. La CACEM reste à l’écoute de l’évolution de la situation et informera la population de toute nouvelle disposition prise. Le Président de la CACEM

Luc CLEMENTE