I té di… – KRÉYOLAD 1040

I té di…

Jé zolenpik 2024 ka fet Pari, poulemoman sa ka pòté sé atlet-la chans. Apré an simenn yo ja rivé trapé 42 méday.

Flo* pa flo

I ni an liannaj ant grennbwa, lanmè épi pep Gran-Riviè. Mé manmay fok pa konfon bwa-flo épi flo. Pafè kon touris ka bokanté koko épi zabriko. Pas ni yonn ki plen dlo, ek lot la ni grennn.

Teddy

Téddy ri Nèw an boug éti té lé mété’y adjendjen, lè i té di :

Man lé ni an 3èm méday an lò !

Eben lè Teddy genyen Koréyen-an sé pa ti ri i ri Nèw. Misié té wont telman, i té anvi antrè an tè. Mé Teddy* di’ Nèw :

Pa otjipé’w nou ké jik pran dot pa étjip, kidonk a pliziè !

Nèw éti pa té lé ped lafas dapré’y, misié di sé an konplo ki la. Pas sé dé moun Gwadloup (Marijo* ek Téddy) ki limen flanm Jé Zolenpik-la. Antouléka chanpion jidod-a Téddy Riner di sa pa té fasil. Lè ou lé ni an bagay fok goumen kon chat meg an zaboka vet pou sa trapé sa ou bizwen. Apré David, an boug ki pa té douyet pies toubannman, Teddy Riner sé déziem jidoka chanpion dimond ek chanpion olenpik.

Dègol* té di en 64 lè i té vini Matinik, kisiswa Gwadloup épi Matinik sé té dé grenn lapousiè asou lanmè. Eben sé jou-tala sirtou Gwadloup ka ba Lafrans bon méday olenpik. An konpè Adjilbè an vakans sé jou-tala di’y konsa :

Lè ann atlet ka ped sé ann antiyè, mé lè i ka genyen sé an fransé !

Sa ka fè nou chonjé poveb-la : « Dèyè chien sé chien, douvan chien, sé Misié Chien »

Jé-Zolenpik tala montré nou tou Sent-Lisi ek Dominik rivé trapé méday tou. Sé dé piti péyi mé atlet yo gran.

Jid

Bel poveb kréyol :

« Mépri neg pa mépri bétjé »

Not pou konprann

Le Flo est un type de surf initié par les amérindiens à partir du bwa-flao qui est un bois qui franchit les flots, ancêtre du surf. Vient d’un bois très léger « ochroma pyramidale »

est un type de surf initié par les amérindiens à partir du bwa-flao qui est un bois qui franchit les flots, ancêtre du surf. Vient d’un bois très léger « ochroma pyramidale » Teddy Riner, guadeloupéen pour la troisième fois champion olympique de Judo. Marie-Josée PEREC allume la vasque Olympique en compagnie de Teddy RINER

guadeloupéen pour la troisième fois champion olympique de Judo. Marie-Josée PEREC allume la vasque Olympique en compagnie de Teddy RINER David DOUILLET champion olympique de judo

champion olympique de judo Dègol : Le Général de Gaule vient en Martinique en 1964 pour la première fois.

: Le Général de Gaule vient en Martinique en 1964 pour la première fois. La Saint-Lucienne Julien ALFRED championne olympique de 100 m

championne olympique de 100 m La Dominiquaise Théa LAFON championne olympique de triple saut

