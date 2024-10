K’ribbean Fit : Le concept martiniquais qui conquiert New York

Stéphanie Cotrébil, pionnière du fitness culturel martiniquais, s’apprête à briller sur la scène internationale avec son concept révolutionnaire, K’ribbean Fit. Le 21 octobre 2024, au cœur de New York, elle présentera un show inédit au Taj Lounge, combinant fitness, culture et dépassement de soi.

K’ribbean Fit n’est pas simplement une méthode de remise en forme. C’est un mode de vie qui allie bien-être, confiance en soi et enracinement culturel. Imaginé par Stéphanie Cotrébil, ce concept transforme l’entraînement physique en une expérience unique, profondément liée aux racines martiniquaises. La méthode célèbre les corps tout en respectant l’identité et les traditions, offrant ainsi un parcours de développement personnel à la fois physique et mental.

Le 21 octobre 2024 marquera une étape importante dans l’expansion internationale de K’ribbean Fit. Le Taj Lounge, un lieu emblématique de New York, accueillera un show exclusif, où Stéphanie Cotrébil sera accompagnée de deux autres femmes martiniquaises. Après des mois d’entraînement intensif, elles rejoindront Stéphanie sur scène pour incarner la puissance et l’impact de cette méthode unique.

Cet événement ne sera pas qu’une simple démonstration de fitness. Il incarnera une véritable vitrine mondiale pour la Martinique. En valorisant les valeurs de solidarité et de résilience de l’île, K’ribbean Fit s’impose comme un pont entre cultures, santé et bien-être. Stéphanie Cotrébil souhaite prouver que l’identité martiniquaise, ancrée dans ses racines profondes, peut briller sur la scène internationale.

« La Martinique a tant à offrir, et avec K’ribbean Fit, nous prouvons que l’on peut allier tradition et modernité, bien-être et performance. Ce show est une déclaration : notre culture, notre résilience, notre authenticité méritent d’être reconnues à l’échelle internationale », affirme Stéphanie Cotrébil.

Le 21 octobre à 19h30, la scène du Taj Lounge sera le théâtre de cette démonstration éclatante, où fitness et culture fusionneront pour inspirer et célébrer la diversité et la force de la Martinique.

Informations pratiques :

Date : 21 octobre 2024

Lieu : Taj Lounge, New York

Heure : 19h30

Contact Presse : +596 696 89 89 28

