La BID, la CAF et la CDB lancent une initiative conjointe de dette contre résilience dans les Caraïbes

En tirant parti des garanties des banques multilatérales de développement (BMD) et des acteurs du secteur privé, l’initiative créera un espace budgétaire permettant aux pays d’investir dans des mesures prioritaires de résilience et dans les biens publics régionaux — ce qui permettra d’agir avant que les catastrophes ne frappent et sans ajouter de nouvelles dettes.

L’Initiative conjointe se concentrera sur trois objectifs :

Augmenter les échanges dette-résilience pour créer un espace budgétaire permettant d’améliorer la résilience.

Renforcer la coordination entre les BMD, les gouvernements et les partenaires du secteur privé afin d’étendre et de rationaliser les interventions — en particulier les échanges dette-résilience dans la région.

Améliorer les normes de transparence, de suivi et d’évaluation pour attirer davantage d’investissements.

L’Initiative conjointe a l’intention de créer une facilité dans le cadre d’un accord-cadre conçu pour faciliter la coordination entre les garants des transactions de conversion de dette en résilience, tout en respectant les mandats, les approbations internes et les processus de formalisation de chaque institution. Les transactions de dette pour la résilience seront adaptées pour s’aligner sur les stratégies nationales de développement et de gestion de la dette souveraine, conformément aux politiques de chaque garant.

Les institutions travailleront ensemble pour établir des principes communs concernant les conditions de garantie, définir des taxonomies partagées et des indicateurs clés de performance (KPI) pour les investissements dans la résilience, en accord avec les références mondiales. Cette initiative devrait rationaliser les échanges de dettes avec plusieurs garants — attirant de nouveaux garants et des garants non traditionnels, permettant ainsi des transactions plus importantes, une baisse des coûts et une exécution accélérée — tout en améliorant l’accès aux investisseurs grâce à des cadres robustes de reporting et de suivi. Chaque échange de dette devrait inclure un volet régional de biens publics, renforçant ainsi la résilience collective dans les Caraïbes