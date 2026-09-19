Le phénomène climatique devrait atteindre son intensité maximale entre novembre 2026 et janvier 2027.

Source : Reuters, 18 septembre 2026

L’International Rescue Committee redoute une détérioration rapide de la sécurité alimentaire au Honduras, au Guatemala et au Salvador. La sécheresse menace notamment les cultures de maïs et de haricots du « corridor sec ». Au Salvador, 700 000 personnes pourraient avoir besoin d’une aide d’urgence. La hausse du prix du fret, des carburants et des engrais amplifierait la crise.

Le gouvernement guatémaltèque prend des mesures face à l’impact imminent d’El Niño

La ministre María Fernanda Rivera a indiqué que la probabilité du phénomène dépasse les quatre-vingt-dix pour cent et qu’un impact significatif sur les cultures, la disponibilité alimentaire et les moyens de subsistance est prévu en 2026

Le ministère de l’Agriculture du Guatemala estime que la sécheresse due à El Niño en 2026 pourrait affecter jusqu’à 150 000 hectares de maïs et de haricots.

Le Guatemala se prépare à un épisode d’El Niño que le ministère de l’Agriculture, de l’Élevage et de l’Alimentation considère comme inévitable et qui, selon la ministre María Fernanda Rivera, pourrait se traduire par une sécheresse, des pertes agricoles et une pression sur la sécurité alimentaire en 2026. La fonctionnaire a déclaré dans une interview télévisée que la probabilité du phénomène dépasse déjà 90 % et que le MAGA a activé il y a deux mois un comité d’urgence pour anticiper la réponse.

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La vulnérabilité agricole que gère le ministère touche pratiquement tout le pays, selon l’émission télévisée de Rivera. Sur cette carte, les zones les plus à risque apparaissent concentrées dans des catégories haute, moyenne et très haute, sans zones libres d’exposition.

La ministre a soutenu que les années analogues pour le comportement agroclimatique actuel sont 2018, 2021, 2023, 2024 et 2026. Comme il l’a expliqué, la récurrence des sécheresses ces dernières années montre que les politiques publiques doivent être axées sur l’adaptation au changement climatique et non sur des événements isolés.

Rivera a déclaré que les cultures les plus exposées totalisaient 150 mille hectares de maïs et de haricots. Il a ajouté que sont également en danger 42 mille hectares de café, 32 mille de canne à sucre, 16 700 de banane, 12 196 de melon, 11 500 de banane, 9 657 de tabac, 2 500 d’agrumes et 100 mille hectares de pâturages.

La ministre de l’agriculture a expliqué qu’en Amérique centrale, El Niño se manifeste par une sécheresse, tandis que La Niña est souvent associée à un excès de pluie. Néanmoins, il a averti que le pays connaît déjà des précipitations irrégulières et torrentielles qui ne répondent pas aux besoins agricoles car elles sont brèves, sporadiques et favorisent l’érosion, les inondations, les glissements de terrain et l’inondation des cultures.