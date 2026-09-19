La visite de la royauté britannique en Jamaïque suscite des demandes de réparations pour l’esclavage

Reuters

Par Kate Chappell et Brian Ellsworth

KINGSTON, 22 mars (Reuters) – Le prince britannique William et son épouse Kate sont arrivés mardi en Jamaïque dans le cadre d’une tournée caribéenne d’une semaine, quelques heures après que des militants ont protesté pour exiger des réparations pour l’esclavage dans un contexte de surveillance croissante de l’héritage colonial de l’Empire britannique.

Le duc et la duchesse de Cambridge sont arrivés au Belize samedi pour entamer la tournée qui coïncide avec les 70 ans de règne de la reine Élisabeth II, et la clôturera ce week-end par une visite aux Bahamas.

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Ils ont été reçus par la ministre jamaïcaine des Affaires étrangères, Kamina Johnson-Smith, et le chef des forces de défense, Antonette Wemyss Gorman, à l’aéroport Norman Manley de Kingston. Ils partent ensuite rencontrer le gouverneur général Patrick Allen, qui représente la couronne britannique en Jamaïque.

Plus tôt, des dizaines de personnes se sont rassemblées devant le haut-commissariat britannique à Kingston, chantant des chansons rastafariennes traditionnelles et brandissant des banderoles portant l’expression « seh yuh sorry » – une phrase en patois local qui exhortait la Grande-Bretagne à s’excuser.

« Il y a des torts historiques et ils doivent être corrigés », a déclaré le Dr. Rosalea Hamilton, une économiste et militante qui a aidé à organiser le rassemblement où les manifestants ont lu 60 raisons pour demander des réparations. La Jamaïque fête ses 60 ans d’indépendance en août.

« Une partie de la conversation porte sur la façon dont nous commençons une nouvelle dispensation et (discussion) d’actions pour la nouvelle génération », a déclaré Hamilton, vêtue d’un T-shirt imprimé avec la phrase « seh yuh sorry ».

Les visites royales dans les pays des Caraïbes sont considérées comme un effort pour convaincre d’autres anciennes colonies britanniques – y compris le Belize et les Bahamas – de rester en tant que « royaumes » de la monarchie britannique au milieu d’un mouvement régional croissant vers le républicanisme.

‘QUE FONT-ILS POUR LA JAMAÏQUE ?’

La chanteuse de salle de danse Beenie Man dans une interview avec Good Morning Britain a remis en question la visite royale et a exprimé son scepticisme à propos de la reine, disant : « Que font-ils pour la Jamaïque ? Ils ne font rien pour nous ».

Un juge jamaïcain, Hugh Small, a brûlé ce mois-ci ses perruques judiciaires britanniques cérémonielles dans une protestation symbolique contre le fait qu’un tribunal basé à Londres appelé Conseil privé continue d’être la plus haute cour d’appel de la Jamaïque.

William et Kate sont programmés pour participer à une « activité sportive » et une « activité culturelle » mardi dans le cadre de la tournée qui se termine jeudi, selon un ordre du jour préliminaire vu par Reuters.

Le couple a dû modifier son itinéraire au Belize à la suite d’une protestation de quelques dizaines de villageois indigènes mécontents que l’hélicoptère du couple ait reçu l’autorisation d’atterrir sur un terrain de football sans consultation préalable.

Marlene Malahoo Forte, qui a été procureur général de la Jamaïque jusqu’en janvier, a déclaré en décembre au journal local Jamaica Observer qu’elle avait reçu des instructions du Premier ministre Andrew Holness pour réformer la constitution et devenir une république.

Ce processus nécessiterait un référendum, conformément à la constitution de la Jamaïque, ce qui le rendrait plus compliqué que dans la petite Barbade – qui a pu effectuer le changement par une loi du parlement.

L’année dernière, le gouvernement a annoncé son intention de demander à la Grande-Bretagne une compensation pour avoir transporté de force environ 600 000 Africains pour travailler dans des plantations de canne à sucre et de bananes qui ont créé des fortunes pour les détenteurs d’esclaves britanniques.

Le législateur jamaïcain Mike Henry a proposé un programme de réparations de 7,6 milliards de livres (10 milliards de dollars).

Il a dit que le chiffre est dérivé d’un paiement de 20 millions de livres sterling que le gouvernement britannique a fait en 1837 pour indemniser les propriétaires d’esclaves dans les colonies britanniques pour l’émancipation des personnes réduites en esclavage à la suite de l’abolition de l’esclavage en 1833.

(L’histoire corrige une faute de frappe dans le titre.)

Reportage par Kate Chappell à Kingston et Brian Ellsworth à Miami ; montage par Aurora Ellis