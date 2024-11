La Collectivité Territoriale de Martinique (CTM) a fait savoir par communiqué courant, septembre 2024, qu’elle envisage de poursuivre l’État français en justice en raison du manque de soutien financier, qui menace son équilibre budgétaire.

L’État n’a pas respecté ses engagements de compenser les dépenses liées aux allocations sociales, telles que l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) et le Revenu de Solidarité Active (RSA), laissant un déficit de 150 millions d’euros à la charge de la CTM. Cette situation est aggravée par l’absence de dotation d’amorçage lors de la création de la CTM en 2015, contrairement à d’autres régions comme la Guyane. Avec une population fortement touchée par la pauvreté, la Martinique doit gérer des dépenses sociales élevées sans le soutien financier approprié de l’État, ce qui compromet son développement économique et social. À Antilla nous restons attentifs de telles informations qui relèvent du bon sens et surtout de la Justice. Si nous exigeons de la part des élus rigueur et probité, nous devons soutenir toutes actions à l’égard de la France qui contraignent le gouvernement de respecter ses engagements à notre égard. Aussi aussi nous attendons que la collectivité nous informe de l’engagement de la procédure annoncée.

Gérard Dorwling-Carter

