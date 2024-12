La CTM opte pour deux dispositifs financiers afin de soutenir l’investissement des TPE/PME Martiniquaises

Matinik, 20 désanm 2024

Les élus de l’Assemblée de Martinique se sont prononcés favorablement sur la création de deux dispositifs destinés, dès 2025, à soutenir les entrepreneurs et dynamiser les TPE/PME locales : un fonds de prêts d’honneur à taux zéro et un fonds régional de garantie en partenariat avec Bpifrance . Ces outils financiers structurants pour le territoire mobiliseront le soutien du fonds FEDER sur la programmation 2021-2027.

Dans un contexte marqué par des tensions de la trésorerie des TPE/PME et par une inflation persistante, la Collectivité souhaite par son initiative renforcer les fonds propres des entreprises en phase de création, développement et reprise-transmission, et faciliter leur accès à des prêts bancaires. Ces initiatives répondent à la préoccupation majeure d’assurer une démocratie économique sur l’ensemble du territoire.

Le Fonds Régional de Garantie vise à améliorer l’accès des entreprises au crédit bancaire en offrant une couverture de garantie pouvant aller jusqu’à 70 % du montant du prêt, contre 40 % habituellement. Cette couverture complémentaire est de nature à faciliter la prise de décision des banques locales.

Le partenariat entre la CTM et Bpifrance sur cette opération, permettrait de dégager une capacité de garantie de l’ordre de 20 millions d’euros, soit 5 fois le montant de la dotation FEDER à solliciter. A cet effet levier s’ajoute l’avantage non-négligeable de la gratuité du dispositif pour les entreprises bénéficiaires. En terme d’impact sur le tissu économique local, ce sont près de 28,5 millions d’euros de prêts bancaires qui pourraient être garantis par le Fonds Régional de Garantie FEDER entre 2025 et 2029.

Le second dispositif à déployer courant 2025, le Fonds de Prêts d’Honneur, s’adresse spécifiquement aux porteurs de projets qui créent, développent ou reprennent une entreprise. L’intervention de la Collectivité a pour finalité de répondre efficacement à la problématique d’insuffisance structurelle des fonds propres des entreprises martiniquaises. Expérimenté avec succès sur les précédentes programmations de fonds FEDER, ce fonds proposera des prêts à taux zéro avec différé de remboursement, sans garantie personnelle, pouvant atteindre 60 000 euros. L’opération d’un coût prévisionnel de 4 millions d’euros, bénéficierait de ressources de la CTM, d’un cofinancements FEDER à solliciter ainsi que de fonds privés. Cet outil très apprécié sur le marché du financement des entreprises, contribue à l’obtention de financements complémentaires (prêts bancaires, subventions) avec un effet levier important.

Géré par des opérateurs habilités qui seront sélectionné courant 2025, le fond de prêt d’honneur financera les investissements ainsi que le besoin en fonds de roulement associé à l’investissement des entreprises. La mobilisation prévue du fonds FEDER permettra de pérenniser l’outil jusqu’en 2029.

En favorisant l’accès des TPE/PME à des financements adaptés, la CTM participera, aux côtés d’autres acteurs publics comme privés, aux enjeux de développement du tissu économique local. Les solutions d’ingénierie financière qu’elle mettra en œuvre dès 2025, ont vocation à permettre aux entreprises de répondre aux nombreux défis de la création de valeur et de l’emploi, des transitions économiques/environnementales/digitales et de résister plus efficacement aux chocs conjoncturels dans un contexte de crise.

J’aime ça : J’aime chargement…