La CTM organise les Journées de la Cosmétopée. Comment valoriser les plantes locales ?

Matinik, 2 désanm 2024

Les 3 et 4 décembre 2024, la Collectivité Territoriale de Martinique organise les Journées de la Cosmétopée, une initiative dédiée à la valorisation des savoir-faire traditionnels et des plantes locales au service de l’innovation cosmétique.

Deux jours d’échanges et de découvertes sont au programme afin d’informer les acteurs locaux, les entreprises, les chercheurs et le grand public sur les initiatives en cours et les produits issus de la valorisation des plantes locales :

Mardi 3 décembre 2024 – 8h30 : Journée d’échanges dédiée aux professionnels, Villa Chanteclerc

Elle sera ponctuée par des tables rondes thématiques et la réalisation collective d’une fresque interactive illustrant les richesses et possibilités offertes par la cosmétopée martiniquaise. Ce temps d’échange vise à offrir une expérience immersive et éducative sur les plantes locales et leur utilisation dans les produits cosmétiques.

L’objectif est de rassembler les acteurs autour de ce concept, afin de recenser les sujets d’intérêt pour innover collectivement dans ce domaine émergent.

Mercredi 4 décembre – 18h : Conférence grand public « Cosmétopée Martiniquaise : Valorisation des plantes locales et traditions ancestrale », Salle Camille Darsières (Hôtel de la CTM)

Cette conférence permettra au public de découvrir les projets novateurs, les avancées scientifiques et les témoignages d’experts mettant en lumière les multiples façons dont les plantes locales peuvent enrichir les savoirs traditionnels tout en répondant aux défis cosmétiques modernes.