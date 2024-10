La Dominique se prépare à vivre une 24ème édition exceptionnelle du World Creole Music Festival 2024

La Dominique se prépare à accueillir la 24ème édition du World Creole Music Festival (WCMF), qui se déroulera au Windsor Park Sports Stadium de Roseau du 25 au 27 octobre 2024.

Ce festival emblématique, qui attire des mélomanes des quatre coins du monde, présente cette année une programmation exceptionnelle mélangeant artistes locaux, caribéens et internationaux. Ce rendez-vous musical incontournable mettra en avant divers genres musicaux tels que le bouyon, la cadence, le reggae, le dancehall, le zouk, le kompa, le soca et l’afrobeat.

Le WCMF 2024 s’ouvrira le vendredi 25 octobre avec des performances enflammées de groupes dominicais comme Extasy Band et TK International. Le public pourra également vibrer au rythme de T-Vice d’Haïti, Nadia Batson de Trinité-et-Tobago, Valiant de la Jamaïque et Rotimi du Nigéria.

Le samedi 26 octobre s’annonce tout aussi électrisant avec des têtes d’affiche dominicaines, notamment Asa Bantan, récipiendaire du Caribbean Music Awards, et Mr. Ridge. Les légendes du zouk, Kassav’, se produiront également, ainsi que Damian et Stephen Marley de la Jamaïque. Le point culminant de la soirée sera la prestation du célèbre artiste nigérian et lauréat d’un Grammy Award, WizKid. Les artistes de Sainte-Lucie, Umpa et Subance, viendront ajouter une touche d’énergie insulaire à cette soirée exceptionnelle.

Pour clore le festival le dimanche 27 octobre, la scène accueillera Kai d’Haïti, les groupes dominicais Signal Band et Midnight Groovers, ainsi que des artistes tels que Skinny Fabulous de Saint-Vincent, Voice de Trinité-et-Tobago et Tian Winter d’Antigua. La soirée s’achèvera en beauté avec Gramps Morgan & Friends, Luciano et Dwayne Stephenson de la Jamaïque, et Fanny J de la Guyane Française.

Informations pratiques et billetterie

Les billets pour le World Creole Music Festival 2024 sont déjà disponibles, et les tarifs sont les suivants :

Vendredi : Prévente – 175 EC$ | À l’entrée – 200 EC$

Samedi : Prévente – 250 EC$ | À l’entrée – 300 EC$

Dimanche : Prévente – 175 EC$ | À l’entrée – 200 EC$

Abonnement pour les trois jours : 450 EC$ en prévente | 500 EC$ à l’entrée

Les billets peuvent être achetés en ligne sur www.dominicafestivals.com.

Les partenaires du festival

Le World Creole Music Festival 2024 est soutenu par plusieurs partenaires, notamment le Gouvernement de la Dominique et Discover Dominica Authority. Parmi les partenaires, on compte Montreal Management Consultants Development Ltd en tant que partenaire platine et la National Bank of Dominica en tant que banque officielle du festival. Tropical Shipping et Digicel sont respectivement les sponsors or et argent de l’événement. De nombreux partenaires corporatifs, médias et commerciaux contribuent à faire de cette édition un succès.

Sabrina Ajax

