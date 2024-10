La France continue d’exporter des substances interdites… qui se retrouvent dans les fruits et légumes importés

On apprend dans un article de Stéphane Mandard du journal LE MONDE que La France continue d’exporter des pesticides interdits… qui se retrouvent dans les fruits et légumes importés

Un manquement dans la législation prohibant l’utilisation de certains pesticides permet aux fabricants de continuer à produire des milliers de tonnes de ces substances en France. Des enquêtes révèlent que les fruits et légumes importés contiennent des traces de ces produits chimiques.

Publié le 24 septembre 2024, cet article de Stéphane Mandard souligne que, depuis 2022, la France a interdit l’exportation de pesticides dont l’utilisation est proscrite au sein de l’Union européenne en raison de leur danger potentiel pour la santé et l’environnement. Cependant, deux ans après l’adoption de cette législation, des milliers de tonnes de pesticides prohibés continuent d’être fabriquées en France, exportés vers des pays avec des réglementations moins strictes, tels que le Brésil, l’Ukraine, la Russie et l’Inde. En conséquence, ces substances toxiques se retrouvent dans les supermarchés français à travers l’importation de fruits, légumes et épices traités avec ces pesticides.

Les enquêtes menées révèlent que près de 7 300 tonnes de pesticides interdits ont été exportées par la France en 2023, un volume similaire à celui de 2022 (7 475 tonnes). Un aspect préoccupant de la législation est qu’elle s’applique uniquement aux produits contenant des substances interdites et non aux substances actives elles-mêmes. Des entreprises comme Corteva et BASF ont utilisé cette lacune pour exporter des pesticides, tels que le picoxystrobine, un fongicide interdit en raison de son potentiel génotoxique, et le fipronil, un insecticide dangereux pour les abeilles.

Malgré les engagements du ministre de la transition écologique, Christophe Béchu, pour corriger cette situation, aucune modification législative n’a été faite jusqu’à présent. En 2023, plus de 700 tonnes de semences traitées avec des insecticides néonicotinoïdes, comme le thiaméthoxame, ont été exportées, alors que ce produit est interdit en France depuis 2018.

Les examens des fruits et légumes importés en France ont révélé que près d’un tiers des échantillons contenaient des résidus de pesticides interdits, parmi lesquels des produits provenant de Chine, du Pérou et de Tunisie. Bien que les niveaux mesurés ne dépassent pas toujours les limites autorisées, la présence de multiples pesticides soulève des préoccupations quant à la sécurité alimentaire.

En 2022, près de soixante-dix pesticides interdits ont été détectés dans des échantillons provenant de divers États membres de l’UE, dont vingt et un en France. Les analyses montrent que 6 % des échantillons importés sont contaminés, avec des taux significatifs pour certaines denrées comme le café et les pamplemousses.

Des pays comme le Vietnam, le Brésil, le Chili et l’Égypte figurent parmi les principaux exportateurs de produits contaminés en direction de la France.

