La Guadeloupe une île paradis en sursis menacée par le changement climatique.

Synthèse d’une tribune de JM. NOL

La Guadeloupe, souvent perçue comme un paradis tropical, est particulièrement vulnérable aux effets du changement climatique, qui menacent son économie, son environnement et la qualité de vie de ses habitants.

Impacts sur les infrastructures et les coûts économiques

Les événements climatiques extrêmes, tels que les cyclones, les sécheresses et les inondations, causent des dommages considérables aux infrastructures locales. Par exemple, un séisme majeur similaire à celui de 1843 pourrait engendrer des dégâts estimés entre 3,3 et 7,7 milliards d’euros en Guadeloupe.  De plus, l’ouragan Irma a entraîné des coûts de dégâts bien supérieurs à 200 millions d’euros aux Antilles françaises. 

Agriculture et sécurité alimentaire

Le secteur agricole, essentiel pour l’économie locale, subit les effets des sécheresses répétées et des cyclones, affectant les rendements des cultures comme la banane, la canne à sucre, ainsi que les fruits et légumes. Cette situation compromet la sécurité alimentaire et fragilise les agriculteurs locaux. 

Tourisme en déclin

Le tourisme, pilier économique de l’archipel, est menacé par l’érosion côtière, la montée du niveau de la mer et la dégradation des récifs coralliens. Ces phénomènes réduisent l’attractivité de la Guadeloupe, entraînant une baisse des revenus touristiques. Les pertes économiques liées au tourisme dues au changement climatique pourraient représenter une part significative du PIB régional d’ici 2100. 

Santé publique et biodiversité en danger

Les vagues de chaleur et la prolifération de maladies vectorielles, comme la dengue et le chikungunya, posent des risques accrus pour la santé publique. Par ailleurs, la dégradation des écosystèmes, notamment des récifs coralliens, menace la biodiversité et les ressources halieutiques essentielles à la pêche locale. 

Nécessité d’une adaptation proactive

Face à ces défis, il est impératif de renforcer les infrastructures, d’adopter des pratiques agricoles résilientes et de promouvoir des stratégies de développement durable. Des investissements massifs sont nécessaires pour adapter le territoire aux nouvelles réalités climatiques et protéger les populations locales. 

En conclusion, la Guadeloupe doit impérativement mettre en œuvre des mesures d’adaptation et de résilience pour faire face aux défis posés par le changement climatique, afin de préserver son environnement, son économie et le bien-être de ses habitants.

