Les forts Saint-Louis et Desaix ouvrent grand leur porte

A l’occasion de la 41e édition, les journées européennes du patrimoine se dérouleront le 21 et le 22 septembre. Ces journées accueilleront les visiteurs sous le signe des patrimoines des itinéraires, des réseaux et des connexions et patrimoine maritime.

La mer qu’on voit danser le long des golfes clairs a des reflets d’argent. Les promesses de cette chanson s’incarnent dans le panorama qu’offre le fort Saint-Louis. Lors de ses journées européennes du patrimoine, c’est bien plus que les visiteurs pourront découvrir. Habituellement interdits au public, le fort Saint-Louis et le fort Desaix seront ouverts au public ce week-end. L’occasion d’aller découvrir ces installations dans leurs moindres recoins ou presque. La thématique choisie cette année sied particulièrement aux deux forts de Fort-de-France, il s’agit de mettre en valeur le patrimoine marin. Tout au long de l’année, ce patrimoine type Vauban abrite les forces armées des Antilles.

Une conférence sur l’archéologie sous marine

Au fort Saint-Louis, la visite est libre avec étapes commentées. Il sera même possible d’accéder à un navire de la marine nationale entre 10 et 16 heures. Pour ceux qui souhaitent pousser leur curiosité, des conférences autour de l’histoire et les techniques du fort Saint-Louis à 10 heures, samedi et dimanche et une autre autour des missions de la marine nationale à 14 heures samedi et dimanche également. Dimanche, en plus de ces deux conférences, Jean-Sébastien Guibert parlera d’archéologie sous marine à 15 heures. Il sera même proposé une balade en mer avec la SNSM (Société nationale de sauvetage en mer). Visite de 9 à 16 heures sur inscription en ligne.

A fort Desaix, les visiteurs pourront suivre une visite guidée d’environ 1h30 sur l’édifice qui abrite le siège du commandement supérieur des Forces armées aux Antilles (FAA) et le 33e régiment d’infanterie. Douves, prison, salles d’honneur du régiment, rien n’échappera au visiteur. Le site sera ouvert de 8h30 à 15 heures. Là aussi l’inscription est gratuite et obligatoire. Réservation sur le site bizouk- journée du patrimoine.

Réservations et plus d’info sur la page Facebook des Forces armées des Antilles.

Laurianne Nomel

J’aime ça : J’aime chargement…