Marché d’Art à l’Habitation Clément à partir du 28 juin

Du 28 juin au 18 août la fondation Clément renouvelle son marché d’Art pour sa troisième édition consécutive.

Il s’agit de donner à voir le travail le travail artistique produit sur nos territoires ultra-marins à travers une exposition-vente collective. Le but est de mettre en relation directe les collectionneurs, les amateurs d’art avec les 42 artistes présents sur ce marché cette année. Les échanges sont favorisés lors de cette rencontre. La Fondation Clément ne prend pas de commission sur les transactions effectuées.

Les œuvres ont été sélectionnés pour être accessible au plus grand nombre. Les petits et les moyens formats ont été privilégier par rapport à la réalité du marché de l’art à la Martinique. « Pour placer un grand format, il faut de l’espace et de l’argent , nous avons fait le choix d’œuvres plus accessibles au marché», nous explique Florent Plasse, chargé du patrimoine à la fondation Clément.

Des noms d’artistes renommés, comme ceux d’artistes émergeants se côtoient. Du figuratif à côté de l’abstrait ; des peintres vivants, des morts : la diversité de la monstration est remarquable. Ce sont 84 œuvres, soit deux œuvres par artiste, qui sont visibles à la Pinacothèque, le nouvel espace de 500 M2, de l’Habitation Clément. L’accès à l’exposition est gratuite et ouvert tous les jours de 9h à 18h30. Dans le catalogue de l’exposition se trouvent les prix des œuvre et les coordonnées des artistes.

Les 42 artistes représentés sont les suivants :

Thierry Alet, Victor Anicet, Julie Bessard, Ernest Breleur, Claude Cauquil, Mickaël Caruge, Michèle Charle-Nicolas, Hector Charpentier, Chantal Charron, May Clémenté, Ronald Cyrille, Patricia Donatien, Alain Dumbardon, Herbert Glombard, Goodÿ, Henri Guédon, Habdaphaï, Hamid, Valérie John, Alain Joséphine, Brice Lautric, Stonko Lewest, Thierry Lima, Robert Manscour, Raymond Médélice, Christophe Mert, Mounia-Orosemane, Antoine Nabajoth, Ricardo Osier Lafontaine, Bruno Pérdurand, Martine Porry, Richard-Viktor, Sainsily Cayol, Luz Severino, Karine Taïlamé, Prisca Toulon Marie-Claire, Laurent Valère, Dora Vital.

Leïla Gonier

