Mise au point sur les attaques infondées de Jean-Marie Nol, contre la CTM

Dans un contexte marqué par des enjeux économiques et sociaux cruciaux pour la Martinique, Alexandre Ventadour, Président de la Commission Attractivité, Développement économique, numérique et tourisme de la Collectivité Territoriale de Martinique, réagit avec fermeté aux propos infondés et polémiques de M. Jean-Marie Nol.

À travers cette déclaration, Mr Ventadour dénonce dans le texte qui suit une posture nuisible et défend les efforts engagés par la CTM pour instaurer un dialogue constructif et démocratique face aux défis majeurs du territoire.

Découvrez ici son message intégral, accompagné du courrier officiel du président de la CTM.

Diffamation et mépris :

Pourquoi les critiques de Jean-Marie Nol sur la CTM manquent de crédibilité.

Par Alexandre VENTADOUR

Président de la Commission Attractivité, Développement économique, numérique et tourisme de la Collectivité Territoriale de Martinique.

Il est regrettable et consternant de constater que M. Jean-Marie Nol, autoproclamé économiste, et encore moins, enseignant-chercheur et proche de la Région Guadeloupe actuelle, persiste à s’attaquer à la Martinique et au président de la Collectivité Territoriale de Martinique (CTM) de manière récurrente et infondée.

Cette posture, en mal de reconnaissance, témoigne d’une démagogie évidente, voire d’une imposture intellectuelle permanente, où tous les faits sont systématiquement orientés par sa propre vision intuitive et biaisée, sans aucune démonstration scientifique saine, dans une logique intuitu personae.

M. Nol, incapable de se départir de ses obsessions, brasse de l’air et semble utiliser chaque opportunité pour déverser un mépris indécent, et ce, sans cadre officiel ni légitimité véritable : la tribune est son crédo.

Son dernier article est un parfait exemple de légèreté, tant sur le fond que sur la forme. Cette attitude relève davantage d’une volonté de nuire plus que d’une intention sincère d’apporter des solutions aux problématiques complexes de nos pays. En dénigrant le président Letchimy et la CTM, il ne fait que révéler une profonde ignorance des dynamiques martiniquaises et des efforts déployés pour instaurer un dialogue sincère et démocratique. Il n’est pas dans le fond, mais dans la logique médiocre de nuire.

La Martinique a fait le choix du dialogue, notamment à travers les tables rondes organisées et intégrant l’association citoyenne dans le cadre de la lutte contre la vie chère. C’est son choix : s’attaquer à une réalité et agir au fond pour changer le modèle économique prédateur. Ces discussions ont permis d’aborder des problématiques majeures, telles que le mal-développement structurel et les dérives d’une économie de comptoir marquée par des pratiques de prédation qui affectent une grande partie de la population, particulièrement en matière d’accès à une alimentation de qualité et abordable.

Par rapport aux allusions malsaines de M. NOL, il est essentiel de rétablir la vérité concernant la CRS 8, un sujet sur lequel il semble exprimer sa volonté d’une désinformation flagrante. Contrairement à ce qu’il avance, le président Serge Letchimy n’a jamais demandé le retrait de cette unité de forces de l’ordre.

La réalité est toute autre : cette proposition découle d’une motion qui a été proposée par un membre de l’opposition, et adoptée en assemblée plénière à la CTM à une voix. Cette démarche, profondément démocratique, est le résultat d’un vote de l’assemblée et ne reflète en rien une décision personnelle ou autoritaire du président. En déformant ainsi les faits, M. Nol illustre son manque d’honnêteté intellectuelle et son inclination à semer la confusion.

Ces démarches participatives sont l’expression d’une gouvernance respectueuse des aspirations citoyennes. Nous ne sommes pas dans une dictature, et c’est précisément cette approche inclusive que M. Nol semble vouloir remettre en cause, en donnant des leçons comme s’il était en droit de se poser en dictateur des débats publics. Une telle attitude est non seulement irrespectueuse, mais également profondément antidémocratique.

Le manque d’éthique et le mépris évident pour les faits et les institutions, relève d’une imposture qui prouve non seulement d’une incapacité à produire une analyse sérieuse, mais dévoile également le vide intellectuel qui compose ses écrits. Ce type d’attitude, qui ne s’appuie sur aucun cadre rigoureux ni sur des faits vérifiés, relève de la pure diffamation et du mépris. Ses critiques ne sont qu’un écran de fumée masquant sa propre frustration et sa quête de reconnaissance personnelle.

Enfin, il est crucial de rappeler que la Martinique n’a de leçons à recevoir de personne, et encore moins de M. Nol. Ce dernier, qui semble se complaire dans un rôle de polémiste indécent, devrait réfléchir à l’impact nuisible de ses propos et à l’inconsistance de ses attaques.

Jamais nous n’allons attiser ni cautionner la haine contre les Guadeloupéens et surtout pas de critiques gratuites et malhonnêtes.

Nous sommes tous Martiniquais et Guadeloupéens dans le même combat.

Nous sommes tous frères dans la lutte pour sortir des profitations post-coloniales.

Alexandre VENTADOUR

Président de la Commission Attractivité, Développement économique, numérique et tourisme de la Collectivité Territoriale de Martinique.

