Opération coup de poing pour les matelas usagers

La mairie de Fort-de-France et la CACEM ne se reposent pas sur leurs lauriers et font la chasse aux indésirables. Les collectivités récoltent les matelas usagers jetés à même les trottoirs.

Face à l’augmentation alarmante de matelas abandonnés sur la voie publique, des opérations de collecte sont actuellement organisées sur l’ensemble du territoire de Fort-de-France.

Hier, jeudi 3 octobre, les équipes sont intervenues dans les quartiers de Sainte-Thérèse et Tocade, où de nombreux matelas jetés à même le sol ont été retirés. En plus d’être inesthétiques, ces amoncellements constituent un véritable risque sanitaire pour les Foyalais. Ces dépôts sauvages sont à l’origine d’une prolifération accrue de nuisibles et contribuent à la dégradation du cadre de vie et de l’environnement urbain.

Afin de lutter contre ce phénomène, les matelas usagés doivent impérativement être retournés auprès des revendeurs ou déposés dans les déchèteries agréées.

Cette opération coup de poing, orchestrée par la CACEM s’est également déroulée dans d’autres quartiers, notamment à Dillon et Volga Plage.

Source: Ville de Fort-de-France

